«Никто не принимает меня всерьез» — новый трейлер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

В рамках Aniplex Online Fest 2023 представили новый трейлер аниме-адаптации «Поднятия уровня в одиночку» по мотивам одноименной манхвы Чугонга.

По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, через которые на Землю проникли монстры, а вместе с ними — избранные люди, Охотники, которые получили силы противостоять чудищам. Один из них — слабый парень Сон Джин, который «погибает» в одном из подземелий, после чего открывает в себе уникальную способность поднимать свой уровень.

Производством занимается студия A-1 Pictures, сделавшая «Мастеров меча онлайн». В режиссерском кресле Сюнсукэ Накадзю, приложивший руку к «Атаке титанов» и «Человеку-бензопиле».

Аниме-сериал выйдет в январе 2024 года — точной даты пока нет.