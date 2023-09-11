«Никто не принимает меня всерьез» — новый трейлер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

В рамках Aniplex Online Fest 2023 представили новый трейлер аниме-адаптации «Поднятия уровня в одиночку» по мотивам одноименной манхвы Чугонга.
По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, через которые на Землю проникли монстры, а вместе с ними — избранные люди, Охотники, которые получили силы противостоять чудищам. Один из них — слабый парень Сон Джин, который «погибает» в одном из подземелий, после чего открывает в себе уникальную способность поднимать свой уровень.
Производством занимается студия A-1 Pictures, сделавшая «Мастеров меча онлайн». В режиссерском кресле Сюнсукэ Накадзю, приложивший руку к «Атаке титанов» и «Человеку-бензопиле».
Аниме-сериал выйдет в январе 2024 года — точной даты пока нет.
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