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    Новости

    «Никто не принимает меня всерьез» — новый трейлер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

    11 сентября 2023
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    11.09.2023
    882
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    «Никто не принимает меня всерьез» — новый трейлер аниме «Поднятие уровня в одиночку»

    В рамках Aniplex Online Fest 2023 представили новый трейлер аниме-адаптации «Поднятия уровня в одиночку» по мотивам одноименной манхвы Чугонга.

    По сюжету 10 лет назад в мире появились Врата, через которые на Землю проникли монстры, а вместе с ними — избранные люди, Охотники, которые получили силы противостоять чудищам. Один из них — слабый парень Сон Джин, который «погибает» в одном из подземелий, после чего открывает в себе уникальную способность поднимать свой уровень.

    Производством занимается студия A-1 Pictures, сделавшая «Мастеров меча онлайн». В режиссерском кресле Сюнсукэ Накадзю, приложивший руку к «Атаке титанов» и «Человеку-бензопиле».

    Аниме-сериал выйдет в январе 2024 года — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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