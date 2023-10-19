Новая Super Mario Bros. Wonder ожидаемо покорила критиков

Nintendo продолжает держать высочайшую планку качества для своих флагманских серий. Оценки новой Super Mario Bros. Wonder, выходящей эксклюзивно на Switch, составили на основных агрегаторах 92 и 93 балла. Критики единогласно расхваливают новый 2D-платформер за креативность, изобретательные механики и увлекательное исследование. Игроки же смогут опробовать новую часть Super Mario Bros. уже завтра, 20-го октября.