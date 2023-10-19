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    #Nintendo #Nintendo Switch

    Новая Super Mario Bros. Wonder ожидаемо покорила критиков

    19 октября 2023
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    19.10.2023
    28
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    #Nintendo #Nintendo Switch
    Новая Super Mario Bros. Wonder ожидаемо покорила критиков

    Nintendo продолжает держать высочайшую планку качества для своих флагманских серий. Оценки новой Super Mario Bros. Wonder, выходящей эксклюзивно на Switch, составили на основных агрегаторах 92 и 93 балла. Критики единогласно расхваливают новый 2D-платформер за креативность, изобретательные механики и увлекательное исследование. Игроки же смогут опробовать новую часть Super Mario Bros. уже завтра, 20-го октября.

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    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
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