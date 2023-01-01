Новый тизер второго сезона «Магической битвы» с юным Годжо

На фестивале Anime Japan 2023 MAPPA показала новый тизер второго сезона «Магической битвы» (Jujutsu Kaisen) — с Сатору Годжо и Сугуру Гето, которым посвящена открывающая арка. Также во втором сезоне ждём арку «Инцидента в Сибуе».
Всего в новом сезоне будет от 20 серий.
Премьера состоится 6 июля.
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