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    Новости

    Новый трейлер «Билла и Теда» — фильм выйдет сразу в «цифре»

    23 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    23.07.2020
    2008
    0 минут на чтение
    Новый трейлер «Билла и Теда» — фильм сразу выйдет в «цифре»

    Orion Pictures представила второй трейлер «Билла и Теда» (в оригинале — Bill & Ted Face the Music).

    Вместе с этим стало известно, что картина сразу выйдет в цифровом формате — 1 сентября. Впрочем, ее все равно покажут в некоторых кинотеатрах.

    По сюжету главным героям предстоит отправиться в будущее, чтобы написать хитовую песню, объединить весь мир и спасти его от угрозы.

    Режиссером выступил Дин Паризо, снявший фантастическую комедию «В поисках галактики». Сценарий написали Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали над предыдущими двумя частями. А Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к своим ролям.

    Изначально премьера «Билла и Теда» должна была состояться в конце августа.

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     Дмитрий Кинский |  09.06.2020 |  13 780

    Фильм выйдет 20 августа.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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