Новый трейлер «Билла и Теда» — фильм выйдет сразу в «цифре»

Orion Pictures представила второй трейлер «Билла и Теда» (в оригинале — Bill & Ted Face the Music).
Вместе с этим стало известно, что картина сразу выйдет в цифровом формате — 1 сентября. Впрочем, ее все равно покажут в некоторых кинотеатрах.
По сюжету главным героям предстоит отправиться в будущее, чтобы написать хитовую песню, объединить весь мир и спасти его от угрозы.
Режиссером выступил Дин Паризо, снявший фантастическую комедию «В поисках галактики». Сценарий написали Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали над предыдущими двумя частями. А Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к своим ролям.
Изначально премьера «Билла и Теда» должна была состояться в конце августа.
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Первый трейлер «Билла и Теда 3» — герои отправляются в будущее!
Дмитрий Кинский | 09.06.2020 | 13 780
Фильм выйдет 20 августа.
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