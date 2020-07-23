Новый трейлер «Билла и Теда» — фильм выйдет сразу в «цифре»

Orion Pictures представила второй трейлер «Билла и Теда» (в оригинале — Bill & Ted Face the Music).

Вместе с этим стало известно, что картина сразу выйдет в цифровом формате — 1 сентября. Впрочем, ее все равно покажут в некоторых кинотеатрах.

По сюжету главным героям предстоит отправиться в будущее, чтобы написать хитовую песню, объединить весь мир и спасти его от угрозы.

Режиссером выступил Дин Паризо, снявший фантастическую комедию «В поисках галактики». Сценарий написали Эд Соломон и Крис Мэтисон, которые работали над предыдущими двумя частями. А Киану Ривз и Алекс Уинтер вернулись к своим ролям.

Изначально премьера «Билла и Теда» должна была состояться в конце августа.