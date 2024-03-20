Новый трейлер дорамы «Паразит: Серый» от режиссера «Поезда в Пусан»

Netflix поделился полноценным трейлером южнокорейского сериала «Паразит: Серый» по мотивам манги Хитоси Ивааки.

За проект отвечает Ён Сан-хо, снявший дилогию «Поезд в Пусан», «Зов ада», «Станцию “Сеул”» и не только.

Главные роли исполнили Чон Со-ни («Родная душа»), Ку Гё-хван («Мальчик-оборотень») и Ли Джон-хён («Поезд в Пусан 2»).

Некоторые люди по всему миру заразились паразитами, которые захватывают мозг и присваивают себе тело носителя. То же самое произошло с главной героиней, только ей удалось избежать захвата мозга. Поэтому теперь она вынуждена не только сосуществовать с паразитом, но и противостоять другим монстрам.

Премьера 5 апреля.