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    Новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II. Игра выйдет в конце мая

    19 января 2024
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    19.01.2024
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    Новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II. Игра выйдет в мае

    В рамках презентации Developer Direct 2024 показали новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory, а вместе с ним наконец объявили дату выхода — 21 мая.

    Действие игры развернется по событий первой части. На этот раз главной героине предстоит сразиться с викингами, которые напали на ее деревню.

    На прохождение сиквелу у игроков примерно столько же времени, сколько требовал оригинал, — то есть, примерно 8 часов.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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