Новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II. Игра выйдет в конце мая

В рамках презентации Developer Direct 2024 показали новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory, а вместе с ним наконец объявили дату выхода — 21 мая.

Действие игры развернется по событий первой части. На этот раз главной героине предстоит сразиться с викингами, которые напали на ее деревню.

На прохождение сиквелу у игроков примерно столько же времени, сколько требовал оригинал, — то есть, примерно 8 часов.