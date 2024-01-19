Новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II. Игра выйдет в конце мая

В рамках презентации Developer Direct 2024 показали новый трейлер Senua’s Saga: Hellblade II от Ninja Theory, а вместе с ним наконец объявили дату выхода — 21 мая.
Действие игры развернется по событий первой части. На этот раз главной героине предстоит сразиться с викингами, которые напали на ее деревню.
На прохождение сиквелу у игроков примерно столько же времени, сколько требовал оригинал, — то есть, примерно 8 часов.
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Редактор
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