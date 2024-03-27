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    Новый трейлер сериал «Хроники Спайдервика»

    27 марта 2024
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    27.03.2024
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    Новый трейлер сериал «Хроники Спайдервика»

    Вышел полноценный трейлер сериала «Хроники Спайдервика» по мотивам одноименного книжного цикла Холли Блэк и Тони ДиТерлицци.

    Сначала шоу должна была выпустить Disney, но компания отменила проект, чтобы сократить расходы. Тогда его перехватил стриминговый сервис Roku.

    За сериал отвечает Арон Эли Колейт, работавший над сериалом «Лок и Ключ». А главные роли исполнили Лион Дэниелс, Ноа Коттрелл и Кристиан Слейтер.

    Премьера состоится 19 апреля.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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