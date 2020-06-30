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    Новости

    Новый вид паука из Ирана назвали в честь Хоакина Феникса — он похож на Джокера!

    30 июня 2020
    Дмитрий Кинский
    30.06.2020
    5784
    1 минут на чтение
    Новый вид паука из Ирана назвали в честь Хоакина Феникса — он сильно похож на Джокера!

    Иранский арахнолог Алиреза Замани назвал новый вид бархатного паука в честь Хоакина Феникса — Loureedia phoenixi. А все потому, что он похож на Джокера из фильма Тодда Филлипса.

    Красно-белый окрас спины паука очень напоминает грим Клоуна-принца преступного мира. Впрочем, подобная расцветка присуща только самцам, которые ярче, но меньше самок — их длина всего 8 мм.

    Обнаружить новый вид ученым было непросто, поскольку эти пауки выползают из своих гнезд всего три недели в году — с конца октября до середины ноября.

    Теперь исследователи хотят сфокусироваться на изучении самок Loureedia phoenixi, которые куда более неуловимы.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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