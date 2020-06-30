Новый вид паука из Ирана назвали в честь Хоакина Феникса — он похож на Джокера!

Иранский арахнолог Алиреза Замани назвал новый вид бархатного паука в честь Хоакина Феникса — Loureedia phoenixi. А все потому, что он похож на Джокера из фильма Тодда Филлипса.
Красно-белый окрас спины паука очень напоминает грим Клоуна-принца преступного мира. Впрочем, подобная расцветка присуща только самцам, которые ярче, но меньше самок — их длина всего 8 мм.
Обнаружить новый вид ученым было непросто, поскольку эти пауки выползают из своих гнезд всего три недели в году — с конца октября до середины ноября.
Теперь исследователи хотят сфокусироваться на изучении самок Loureedia phoenixi, которые куда более неуловимы.
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