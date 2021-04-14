Оборотни на крышах и темная сторона Криса — новые подробности Resident Evil Village

Недавно стало известно, что главной темой апрельского номера Game Informer стала Resident Evil Village. Вскоре после этого блогер и инсайдер Dusk Golem сделал выжимку новых подробностей об игре из свежего номера журнала.

Тезисно пересказываем основные моменты:

RE8 еще больше сосредоточится на перспективе от первого лица, что отразится на повествовании и элементах ужаса. К примеру, игроки будут гораздо чаще слышать внутренний голос Итана, который должен повлиять на более глубокий психологический аспект игры;

Волки-оборотни — самые умные и хитрые противники в Resident Evil. Они могут поджидать жертву на крышах домов, в кустах и других укромных местах. А охотятся эти существа как в одиночку, так и стаями;

Оборотни могут взбираться по стенам зданий и быстро сокращать дистанцию на четвереньках. Впрочем, они уязвимы, когда готовятся к броску;

Новая игра вобрала в себя лучшие элементы франшизы за последние 25 лет, она сочетает в себе как классический хоррор, так и интенсивный экшен;

В Village много реверансов в сторону предыдущих частей. К примеру, в начале игра больше всего будет напоминать RE4 своими открытыми пространствами и окружающими героя противниками;

В RE8 разработчики хотели лучше раскрыть характер Итана, поскольку в седьмой части он больше напоминал обезличенную камеру игрока, чем полноценного персонажа;

Роль Криса Редфилда держат в строжайшем секрете. Известно лишь то, что авторы хотят показать темную сторону личности героя, на которую раньше были лишь намеки;

В случае с безымянной деревней Capcom хотела сделать локацию, которая была бы эстетичной и гротескной одновременно. Она обладает природной красотой, извращенной тьмой;

Новая Resident Evil может похвастаться самыми большими открытыми и вертикальными локациями в серии;

Итан будет передвигаться быстрее, а враги — представлять гораздо большую угрозу. Игроку придется постоянно адаптироваться под ситуацию;

Зачастую стрелять во всех подряд — далеко не лучшая стратегию. Некоторых врагов гораздо проще столкнуть с большой высоты, чем сражаться с ними в равном бою;

Взаимодействие с окружающей средой — важная часть геймплея Village. Так, если пострелять по мешкам с мукой, можно на какое-то время отвлечь противников;

Итан может баррикадироваться в домах, но это не значит, что он будет в безопасности. Оборотни, например, могут пробраться к нему через крышу;

В игре будут куры, свиньи, лошади, рыба и другие животные, на которых можно охотиться, чтобы получить мясо, яйца и не только. Если отнести мясо Герцогу, то можно улучшить базовые характеристики Итана вроде здоровья или скорости передвижения;

Capcom значительно улучшила боевую систему, но от этого RE8 станет менее страшной;

По мнению разработчиков, они создали самые характерные и интересные головоломки во франшизе — не слишком легкие, но и не слишком тяжелые;

Хоррор в игре построен не только на столкновениях с монстрами, но и на воображении самих геймеров, создании напряженной атмосферы, обмане ожиданий и сохранении ощущения новизны происходящего.

Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК. А в ночь с 15 на 16 апреля Capcom проведет еще одну презентацию игры, после которой, скорее всего, выпустит демоверсию.

Нарезка геймплея

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