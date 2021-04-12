Инсайдер: Resident Evil 9 будет последней номерной игрой в серии

Блогер Dusk Golem рассказал в твиттере, что еще не анонсированная Resident Evil 9 станет последней номерной игрой во франшизе.
Девятая часть будет финалом трилогии об Итане. По словам инсайдера, после Capcom хочет сосредоточиться на самостоятельных историях без четко выраженной привязки к другим частям.
Некоторые сюжетные линии (или намеки на них) из RE7 получат продолжение в Village. Так, на дне рождения Лукаса можно было увидеть изображение загадочной старухи, которая как раз появится в новой игре.
Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК. А в ночь с 15 на 16 апреля Capcom проведет еще одну презентацию игры, после которой, скорее всего, выпустит демоверсию.
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Игра выйдет 7 мая.
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