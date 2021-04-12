    3
    Новости

    Инсайдер: Resident Evil 9 будет последней номерной игрой в серии

    12 апреля 2021
    Дмитрий Кинский
    12.04.2021
    562
    0 минут на чтение
    1

    Блогер Dusk Golem рассказал в твиттере, что еще не анонсированная Resident Evil 9 станет последней номерной игрой во франшизе.

    Девятая часть будет финалом трилогии об Итане. По словам инсайдера, после Capcom хочет сосредоточиться на самостоятельных историях без четко выраженной привязки  к другим частям.

    Некоторые сюжетные линии (или намеки на них) из RE7 получат продолжение в Village. Так, на дне рождения Лукаса можно было увидеть изображение загадочной старухи, которая как раз появится в новой игре.

    Resident Evil Village выйдет 7 мая на PS4, PS5, Xbox One, XSX/S и ПК. А в ночь с 15 на 16 апреля Capcom проведет еще одну презентацию игры, после которой, скорее всего, выпустит демоверсию.

    Читайте также

    Образ Леди Димитреску из Resident Evil: Village вдохновлен Мортишей Аддамс

    Образ Леди Димитреску из Resident Evil: Village вдохновлен Мортишей Аддамс

     Дмитрий Кинский |  11.02.2021

    Игра выйдет 7 мая.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

        Комментарии для сайта Cackle

      Статьи

      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»
      0
      3698
      Читаем книгу «Предел» Сергея Лукьяненко: продолжение космооперы «Порог»

      Криди и Анге пытаются посадить катер на поверхность планеты. Одна беда — эту планету раздирает большая война обезьян, которые взрывают друг друга ядерными бомбами.

      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»
      0
      19946
      Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»

      Новый ролик от Hobby World.

      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром
      0
      9436
      It Takes Two: игра-сказка про стокгольмский синдром

      Лучшая кооперативная головоломка со времён Portal 2.

      Писатели-историки, работающие в жанрах фантастики и фэнтези 16
      0
      61357
      Зарубежные писатели-историки, пишущие фантастику и фэнтези

      Авторы польского, китайского и американского происхождения.

      Катрина Кейнс «Свадебный подарок»
      0
      70350
      Катрина Кейнс «Свадебный подарок»

      Юная Сигрин прячется под столами на свадьбе своей троюродной сестры. И вскоре девочка подслушивает разговор гостей, которые начинают спорить о молодожёнах.

      Зелёный человек и зелёные инопланетяне: история мифического образа 19
      0
      254038
      Зелёные человечки с Марса: история мифического образа

      Антон Первушин погружается в историю мифа, уходящего корнями куда глубже уфологии — в средневековое язычество.

      Что почитать из фантастики? Книжные новинки февраля 2021 6
      0
      125477
      Терри Пратчетт «Мерцание экрана»: о Плоском мире и не только

      Сборник малой прозы, раскрывающий талант Терри Пратчетта с разных сторон.

      Сокол и Зимний солдат», 1 сезон 4 серия: Убить Капитана! 3
      0
      155411
      «Сокол и Зимний солдат», 1 сезон 4 серия: Убить Капитана!

      Разбираем новую драматичную главу вселенной Marvel: злодеи выходят на передний план, герои насаждают диктатуру, и все сражаются со всеми.

      Спецпроекты

      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Фантастические итоги 2020
      Фантастические итоги 2020
      Лучшая фантастика 2019
      Фантастические итоги 2019
      О Dungeons & Dragons на русском 1
      Всё о Dungeons & Dragons
      Топ главных фантастических книг
      Лучшие книги: фантастика и фэнтези
      Фантастические итоги 2018
      Фантастические итоги 2018
      Главные произведения киберпанка
      Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
      Топ-100
      Лучшие фантастические сериалы
      Top.Mail.Ru

      Сообщить об опечатке

      Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

      Отправить