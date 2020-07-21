Obsidian тизерит сюжетное дополнение для The Outer Worlds

21 июля Obsidian опубликовала в твиттере от лица руководства Алкиона загадочную запись со ссылкой на сайт The Outer Worlds.

Доброго времени суток, работники Алкиона. Мы рады сообщить, что теперь нам принадлежит доля сайта The Outer Worlds. Не стесняйтесь воспользоваться дополнительным 5-минутным перерывом, чтобы заглянуть на сайт, вы это заслужили!

При посещении сайта игры выскакивает объявление, согласно которому в скором времени компания Spacer’s Choice поделится неким специальным сообщением.

А если пропустить объявление, то на экране появится баннер с рекламой препарата Adrena-Time из The Outer Worlds.

Скорее всего, таким образом разработчики намекают на полноценный анонс сюжетного дополнения для TOW. Ждем на презентации Microsoft 23 июля?