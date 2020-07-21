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    Новости

    Obsidian тизерит сюжетное дополнение для The Outer Worlds

    21 июля 2020
    Дмитрий Кинский
    21.07.2020
    1667
    0 минут на чтение
    Obsidian тизер

    21 июля Obsidian опубликовала в твиттере от лица руководства Алкиона загадочную запись со ссылкой на сайт The Outer Worlds.

    Доброго времени суток, работники Алкиона. Мы рады сообщить, что теперь нам принадлежит доля сайта The Outer Worlds. Не стесняйтесь воспользоваться дополнительным 5-минутным перерывом, чтобы заглянуть на сайт, вы это заслужили!

    При посещении сайта игры выскакивает объявление, согласно которому в скором времени компания Spacer’s Choice поделится неким специальным сообщением.

    А если пропустить объявление, то на экране появится баннер с рекламой препарата Adrena-Time из The Outer Worlds.

    Скорее всего, таким образом разработчики намекают на полноценный анонс сюжетного дополнения для TOW. Ждем на презентации Microsoft 23 июля?

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     Евгений Пекло |  24.10.2019 |  5 307

    С первых же минут, проведённых за The Outer Worlds, невозможно избавиться от ощущения, что играешь во вторую часть Fallout: New Vegas. Только эта игра про космос. И яркая. И не глючит!

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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