«Очень странные дела»: в пятом сезоне будет восемь эпизодов

Создатели сериала «Очень странные дела» поделились сеткой, которая поможет им расписать сюжетные элементы пятого и финального сезона сериала. Первое, что бросается в глаза, — на ней обозначены только восемь эпизодов.
Поклонников в комментариях больше всего заинтересовала двойная линия, разделяющая первые четыре эпизода от последующих. Кто-то посчитал, что эта граница обозначает обещанный временной прыжок — хотя сами авторы аккаунта отвергли это предположение. Возможно, так авторы хотят обозначить схему публикации эпизодов. Сперва на Netflix выйдут четыре серии, а потом ещё четыре.
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Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста
Поговорить о сериале собрались Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков.
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