«Очень странные дела»: в пятом сезоне будет восемь эпизодов

Создатели сериала «Очень странные дела» поделились сеткой, которая поможет им расписать сюжетные элементы пятого и финального сезона сериала. Первое, что бросается в глаза, — на ней обозначены только восемь эпизодов.

Поклонников в комментариях больше всего заинтересовала двойная линия, разделяющая первые четыре эпизода от последующих. Кто-то посчитал, что эта граница обозначает обещанный временной прыжок — хотя сами авторы аккаунта отвергли это предположение. Возможно, так авторы хотят обозначить схему публикации эпизодов. Сперва на Netflix выйдут четыре серии, а потом ещё четыре.