Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

Иногда они возвращаются. Подкаст «Мира фантастики» снова в строю — с продолжающейся нумерацией.
И начнём мы, пожалуй, с самого громкого телесобытия июля 2022-го — финала четвёртого сезона «Очень странных дел». Пришло время основательно обсудить сериал, который очень любит (правда, по-своему) вся редакция. Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков рассказывают о своих любимых сезонах, строят замысловатые теории о возможном финале шоу и со всеми спойлерами делятся впечатлениями о новых эпизодах.
Подписаться на новые выпуски нашего подкаста можно по этой ссылке, а также на всех популярных платформах ниже. Если вы хотите послушать подкаст локально, вы можете скачать файл.
Читайте также
«Очень странные дела», первая часть 4 сезона: больше ужасов и персонажей… но лучше ли?
Первые семь эпизодов получились нестабильными.
«Очень странные дела», финал 4 сезона: «Война бесконечности» от сериалов
Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах».
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: Так и запишем«Мы — хорошие! Они — плохие!»
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.