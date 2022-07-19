Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

Иногда они возвращаются. Подкаст «Мира фантастики» снова в строю — с продолжающейся нумерацией.

И начнём мы, пожалуй, с самого громкого телесобытия июля 2022-го — финала четвёртого сезона «Очень странных дел». Пришло время основательно обсудить сериал, который очень любит (правда, по-своему) вся редакция. Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков рассказывают о своих любимых сезонах, строят замысловатые теории о возможном финале шоу и со всеми спойлерами делятся впечатлениями о новых эпизодах.

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