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    #Stranger Things (Очень странные дела)

    Обсуждаем «Очень странные дела» в 48-м выпуске подкаста

    19 июля 2022
    19.07.2022
    32589
    0 минут на чтение
    #Stranger Things (Очень странные дела)
    Фанаты будут довольны: критики тепло приняли четвертый сезон «Очень странных дел»

    Иногда они возвращаются. Подкаст «Мира фантастики» снова в строю — с продолжающейся нумерацией.

    И начнём мы, пожалуй, с самого громкого телесобытия июля 2022-го — финала четвёртого сезона «Очень странных дел». Пришло время основательно обсудить сериал, который очень любит (правда, по-своему) вся редакция. Евгений Пекло, Артём Дубровский, Кирилл Размыслович и Андрей Быков рассказывают о своих любимых сезонах, строят замысловатые теории о возможном финале шоу и со всеми спойлерами делятся впечатлениями о новых эпизодах.

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    Никаких больше загадок. Никаких новых персонажей. Никаких топтаний на одном месте. Только концентрированная драма и экшен, причём в таких масштабах, каких ещё не бывало в «Очень странных делах». 

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