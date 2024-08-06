Сражаемся за бензак в 137-м выпуске Фантастического подкаста

По случаю выхода «Фуриосы» Евгений Пекло, Кирилл Размыслович и Егор Ермоченок с ветерком (и клубами пыли) прокатятся по всем фильмам франшизы, зацепив комиксы и даже видеоигру! Внемлите и узнаете: