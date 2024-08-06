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#Безумный Макс#постапокалипсис
Сражаемся за бензак в 137-м выпуске Фантастического подкаста
Кот-император
7 августа 23:43
73
1 минута на чтение
По случаю выхода «Фуриосы» Евгений Пекло, Кирилл Размыслович и Егор Ермоченок с ветерком (и клубами пыли) прокатятся по всем фильмам франшизы, зацепив комиксы и даже видеоигру! Внемлите и узнаете:
  • 🏍 Почему «Безумный Макс» мог появится только в Австралии;
  • 🚓 В каких адских условиях снимались фильмы франшизы;
  • 🛺 Почему провалилась «Фуриоса» и как она в целом выглядит на фоне остальных фильмов серии;
  • 🚧 В каком порядке стоит смотреть фильмы, чтобы они наилучшим образом стыковались между собой;
  • 🛞 Почему стоит любить «Под куполом грома» — особенно после выхода «Дороги Ярости» и «Фуриосы».
🛢Готовы к поездке? 🧰Тогда педали в пол, и да хранит вас священный V8!!!⚙️

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Кот-император
7 августа 23:43

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#Безумный Макс#постапокалипсис
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