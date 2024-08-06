Выслеживаем неуловимого наёмника «Хроник Риддика» в 139 выпуске «Фантастического подкаста»

В этом выпуске «Фантастического подкаста» мы отправляемся в далёкий космос — и такое же далёкое будущее, чтобы отыскать там самого опасного наёмника во Вселенной.

В июне 2024 года исполнилось ровно 20 лет с выхода самой масштабной из историй о лысом убийце — «Хроник Риддика».



