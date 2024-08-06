Выслеживаем неуловимого наёмника «Хроник Риддика» в 139 выпуске «Фантастического подкаста»

В этом выпуске «Фантастического подкаста» мы отправляемся в далёкий космос — и такое же далёкое будущее, чтобы отыскать там самого опасного наёмника во Вселенной.В июне 2024 года исполнилось ровно 20 лет с выхода самой масштабной из историй о лысом убийце — «Хроник Риддика».
По этому случаю Денис Старостин, Юлий Ким, Кирилл Размыслович и Дмитрий Шепелев окунулись в мир, наполненный жуткими инопланетянами, некромантами, элементалями и древними пророчествами, ради монументального разбора этой вселенной.
В выпуске:
- Всё началось с «Чёрной дыры». Как создавалась культовая космическая фантастика и при чём тут режиссёры продолжения «Звёздных войн»
- Как Вин Дизель (и Риддик) стал лицом амбициозной медиафраншизы
- Кто такой Питер Чон, создатель мультсериалов «Ох уж эти детки» и «Эон Флакс», и почему анимационная короткометражка «Хроники Риддика: Тёмная ярость» достойна вашего просмотра
- «Хроники Риддика». Разбираем лор фэнтези-вселенной. Что такое Братство Аустера, где изначально жили некромонгеры и как найти Порог — врата во Вселенную смерти
- Почему после финансового провала «ХР» всё-таки появился Риддик 3
- «Риддик: Фурия» и что будет дальше со франшизой