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#подкаст#кино
Выслеживаем неуловимого наёмника «Хроник Риддика» в 139 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
29 августа 12:00
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В этом выпуске «Фантастического подкаста» мы отправляемся в далёкий космос — и такое же далёкое будущее, чтобы отыскать там самого опасного наёмника во Вселенной.В июне 2024 года исполнилось ровно 20 лет с выхода самой масштабной из историй о лысом убийце — «Хроник Риддика».

По этому случаю Денис Старостин, Юлий Ким, Кирилл Размыслович и Дмитрий Шепелев окунулись в мир, наполненный жуткими инопланетянами, некромантами, элементалями и древними пророчествами, ради монументального разбора этой вселенной.

В выпуске:

- Всё началось с «Чёрной дыры». Как создавалась культовая космическая фантастика и при чём тут режиссёры продолжения «Звёздных войн»

- Как Вин Дизель (и Риддик) стал лицом амбициозной медиафраншизы

- Кто такой Питер Чон, создатель мультсериалов «Ох уж эти детки» и «Эон Флакс», и почему анимационная короткометражка «Хроники Риддика: Тёмная ярость» достойна вашего просмотра

- «Хроники Риддика». Разбираем лор фэнтези-вселенной. Что такое Братство Аустера, где изначально жили некромонгеры и как найти Порог — врата во Вселенную смерти

- Почему после финансового провала «ХР» всё-таки появился Риддик 3

- «Риддик: Фурия» и что будет дальше со франшизой

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#кино
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