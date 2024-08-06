Отмечаем 70-летие Джеймсона Кэмерона в 138 выпуске «Фантастического подкаста»

Никому не известный дальнобойщик из Канады отмечает своё 70-летие!





Очередной выпуск « Фантастического подкаста » посвящается человеку-батискафу, художнику и угнетателю всех съёмочных площадок — Джеймсу Фрэнсису Кэмерону.





Юлий Ким, Данил Ряснянский и Кирилл Размыслович вспоминают творческий путь режиссёра, его скромную, но влиятельную фильмографию и, конечно же, рассуждают о будущем!





В этом выпуске:





- Как стоматологи запустили карьеру Кэмерона





- Каламбурочный цех с шутками про дно





- Золотые годы « Чужих » и « Терминаторов »





- Лучший мерч по фильмам Кэмерона





- Что общего между « Титаником » и « Терминатором »



