Отмечаем 70-летие Джеймсона Кэмерона в 138 выпуске «Фантастического подкаста»

Никому не известный дальнобойщик из Канады отмечает своё 70-летие!
Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается человеку-батискафу, художнику и угнетателю всех съёмочных площадок — Джеймсу Фрэнсису Кэмерону.
Юлий Ким, Данил Ряснянский и Кирилл Размыслович вспоминают творческий путь режиссёра, его скромную, но влиятельную фильмографию и, конечно же, рассуждают о будущем!
В этом выпуске:
- Как стоматологи запустили карьеру Кэмерона
- Каламбурочный цех с шутками про дно
- Золотые годы «Чужих» и «Терминаторов»
- Лучший мерч по фильмам Кэмерона
- Что общего между «Титаником» и «Терминатором»
- И конечно же, много воды из «Аватара 2»!