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#главное#подкаст#режиссёры#Джеймс Кэмерон
Отмечаем 70-летие Джеймсона Кэмерона в 138 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
16 августа 13:00
29
Никому не известный дальнобойщик из Канады отмечает своё 70-летие!

Очередной выпуск «Фантастического подкаста» посвящается человеку-батискафу, художнику и угнетателю всех съёмочных площадок Джеймсу Фрэнсису Кэмерону.

Юлий Ким, Данил Ряснянский и Кирилл Размыслович вспоминают творческий путь режиссёра, его скромную, но влиятельную фильмографию и, конечно же, рассуждают о будущем!

В этом выпуске:

- Как стоматологи запустили карьеру Кэмерона

- Каламбурочный цех с шутками про дно

- Золотые годы «Чужих» и «Терминаторов»

- Лучший мерч по фильмам Кэмерона

- Что общего между «Титаником» и «Терминатором»

- И конечно же, много воды из «Аватара 2»!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#главное#подкаст#режиссёры#Джеймс Кэмерон
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