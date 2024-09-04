Листаем бумажные журналы в 142 выпуске «Фантастического подкаста»

Они ещё живы! Люди читают бумажные журналы, а значит, кто-то их и делает. Но как идея обретает форму, начинают шуршать и пахнуть краской? Об этом рассказывают литературный критик (и бывший креативный редактор журнала FANтастика) Василий Владимирский
, заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьёва
и главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский
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Читайте на наших страницах:
— Зачем вообще нужны бумажные журналы в эпоху интернета?
— Кто в них пишет и на какие деньги?
— Почему «Мир фантастики» стоит так дёшево?
— Почему в «Юности» фантастики порой больше, чем в «Мире фантастики»?
А также что такое возвраты, чем занимаются главные редакторы и какой любимый журнал Василия Владимирского.