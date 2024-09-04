Листаем бумажные журналы в 142 выпуске «Фантастического подкаста»

Читайте на наших страницах: — Зачем вообще нужны бумажные журналы в эпоху интернета? — Кто в них пишет и на какие деньги? — Почему «Мир фантастики» стоит так дёшево? — Почему в «Юности» фантастики порой больше, чем в «Мире фантастики»? А также что такое возвраты, чем занимаются главные редакторы и какой любимый журнал Василия Владимирского.

Они ещё живы! Люди читают бумажные журналы, а значит, кто-то их и делает. Но как идея обретает форму, начинают шуршать и пахнуть краской? Об этом рассказывают литературный критик (и бывший креативный редактор журнала FANтастика), заместитель главного редактора журнала «Юность»и главный редактор «Мира фантастики»