КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналБлогиподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Неснятые фильмы: Экранизация Halo от Джексона и Бломкампа
«Вода — это жизнь»: интервью с Сергеем Демчевым, продюсером «Формулы воды»
Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
«Битлджус Битлджус»: как забытые мертвецы возвращаются краше прежнего

Классика

Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Киану Ривз: нестареющий, избранный, потрясающий
Подкасты
#подкаст
Листаем бумажные журналы в 142 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
19 сентября 12:00
14
Они ещё живы! Люди читают бумажные журналы, а значит, кто-то их и делает. Но как идея обретает форму, начинают шуршать и пахнуть краской? Об этом рассказывают литературный критик (и бывший креативный редактор журнала FANтастика) Василий Владимирский, заместитель главного редактора журнала «Юность» Татьяна Соловьёва и главный редактор «Мира фантастики» Сергей Серебрянский.
Читайте на наших страницах: Зачем вообще нужны бумажные журналы в эпоху интернета? Кто в них пишет и на какие деньги? Почему «Мир фантастики» стоит так дёшево? Почему в «Юности» фантастики порой больше, чем в «Мире фантастики»? А также что такое возвраты, чем занимаются главные редакторы и какой любимый журнал Василия Владимирского.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст
Рекомендуем
Кто такие фейри: волшебный народец, добрые соседи и обитатели холмов
Дон Блут: гениальный неудачник, который едва не победил Disney
Каким был Станислав Лем
Мир фантастики №250 (сентябрь 2024)
490 ₽
Купить
Спецвыпуск #15. Лучшее фэнтезийное аниме
1 290 ₽
Купить
Статьи

Подкасты

Листаем бумажные журналы в 142 выпуске «Фантастического подкаста»

Подкасты

Решаем, что Pixar всё ещё тот, в 141 выпуске «Фантастического подкаста»
Или уже не тот?

Подкасты

Решаем, что Pixar уже не тот, в 140 выпуске «Фантастического подкаста»
Или всё ещё тот?

Подкасты

Выслеживаем неуловимого наёмника «Хроник Риддика» в 139 выпуске «Фантастического подкаста»
И стараемся не сгореть на солнце

Подкасты

Отмечаем 70-летие Джеймсона Кэмерона в 138 выпуске «Фантастического подкаста»
Всем слушателям гарантируется иммунитет от пираний (и «Пираний 2»)

Подкасты

Сражаемся за бензак в 137-м выпуске Фантастического подкаста
Евгений Пекло, Кирилл Размыслович и Егор Ермоченок с ветерком (и клубами пыли) прокатятся по всем фильмам франшизы «Безумный Макс»

Подкасты

Обчищаем чужие карманы в серии Thief в 136 выпуске «Фантастического подкаста»
Осторожно, этот подкаст точно украдёт ваше время!

Подкасты

Готовимся стать Избранными в 135 выпуске «Фантастического подкаста»
От Гарри Поттера до Мэри Сью

Подкасты

Мечтаем об электроовцах вместе с Филипом К. Диком в 134 выпуске «Фантастического подкаста»
Всем прослушавшим гарантируется улучшение понимания реальности на 73%

Подкасты

Готовимся к инопланетному вторжению в 133 выпуске «Фантастического подкаста»
Внимайте и трепещите — они пришли с миром!
Показать ещё
Рекомендуем
Художник Энди Асламов: яркое фэнтези, светлая магия и красивые герои
Самые грандиозные инженерные конструкции в истории: корабль-гигант, трёхмачтовый самолёт и «Еловый гусь»
Художник Алексей Круглов: чудовища, мутанты и тёмный мир Warhammer
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты