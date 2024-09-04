Решаем, что Pixar всё ещё тот, в 141 выпуске «Фантастического подкаста»

Во второй половине «Фантастического подкаста» о компании Pixar Денис Старостин, Юлий Ким и Марина Беляева ответят на вопрос, который волнует миллионы: Pixar уже не тот? Или это просто мир изменился? А заодно поговорят о том, как компания переживала турбулентные годы, делала ставку на сиквелы, а затем отказывалась от них и заново переизобретала себя.