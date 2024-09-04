Решаем, что Pixar всё ещё тот, в 141 выпуске «Фантастического подкаста»

Во второй половине «Фантастического подкаста» о компании Pixar Денис Старостин, Юлий Ким и Марина Беляева ответят на вопрос, который волнует миллионы: Pixar уже не тот? Или это просто мир изменился? А заодно поговорят о том, как компания переживала турбулентные годы, делала ставку на сиквелы, а затем отказывалась от них и заново переизобретала себя.
В этом выпуске:
— Первый серьезный удар имиджу Pixar. Время сиквелов.
— Что изменилось после «Головоломки»? Куда и почему ушли основатели компании?
— Как жила Pixar в годы гегемонии Disney?
— Влияние пандемии и переход фильмов Pixar на стриминги
— «Базз Лайтер». Что это было?
— «Головоломка 2» — это новый Pixar? Или новый старый?
Скорее включайте наш сиквел подкаста!
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