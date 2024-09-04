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#подкаст#анимация#Pixar
Решаем, что Pixar всё ещё тот, в 141 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
12 сентября 12:00
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Во второй половине «Фантастического подкаста» о компании Pixar Денис Старостин, Юлий Ким и Марина Беляева ответят на вопрос, который волнует миллионы: Pixar уже не тот? Или это просто мир изменился? А заодно поговорят о том, как компания переживала турбулентные годы, делала ставку на сиквелы, а затем отказывалась от них и заново переизобретала себя.
 В этом выпуске:

Первый серьезный удар имиджу Pixar. Время сиквелов.

Что изменилось после «Головоломки»? Куда и почему ушли основатели компании?

Как жила Pixar в годы гегемонии Disney?

Влияние пандемии и переход фильмов Pixar на стриминги

«Базз Лайтер». Что это было?

«Головоломка 2» — это новый Pixar? Или новый старый?

Скорее включайте наш сиквел подкаста!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#анимация#Pixar
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