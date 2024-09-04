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#подкаст#анимация#Pixar
Решаем, что Pixar уже не тот, в 140 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
5 сентября 12:00
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В этом выпуске (а точнее, даже в двух) «Фантастического подкаста» Денис Старостин, Юлий Ким и Марина Беляева погружаются на дно океана, взлетают вверх в доме на воздушных шариках и прячутся в коробку из-под игрушек, а заодно разбирают всю историю Корпорации гениев, подарившей нам множество культовых мультфильмов.
Из этого подкаста вы узнаете:
— Как появился Pixar, причём тут Джордж Лукас и чем зарабатывала компания сорок лет назад.
— С чего началась золотая эра Pixar? Как им удалось десять лет подряд выпускать шедевр за шедевром?
— Почему первая сделка с Disney едва не обернулась крахом компании и как в этом виноват Стив Джобс?
— Как отличались сборы Pixar в разные десятилетия?
— Что представляет собой знаменитая творческая культура Pixar?
И ещё много всего интересного. Быстрее включайте новый выпуск и помните — бесконечность не предел!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#анимация#Pixar
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