Решаем, что Pixar уже не тот, в 140 выпуске «Фантастического подкаста»

В этом выпуске (а точнее, даже в двух) «Фантастического подкаста» Денис Старостин, Юлий Ким и Марина Беляева погружаются на дно океана, взлетают вверх в доме на воздушных шариках и прячутся в коробку из-под игрушек, а заодно разбирают всю историю Корпорации гениев, подарившей нам множество культовых мультфильмов.
Из этого подкаста вы узнаете:
— Как появился Pixar, причём тут Джордж Лукас и чем зарабатывала компания сорок лет назад.
— С чего началась золотая эра Pixar? Как им удалось десять лет подряд выпускать шедевр за шедевром?
— Почему первая сделка с Disney едва не обернулась крахом компании и как в этом виноват Стив Джобс?
— Как отличались сборы Pixar в разные десятилетия?
— Что представляет собой знаменитая творческая культура Pixar?
И ещё много всего интересного. Быстрее включайте новый выпуск и помните — бесконечность не предел!
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