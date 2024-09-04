Решаем, что Pixar уже не тот, в 140 выпуске «Фантастического подкаста»

В этом выпуске (а точнее, даже в двух) «Фантастического подкаста» Денис Старостин, Юлий Ким и Марина Беляева погружаются на дно океана, взлетают вверх в доме на воздушных шариках и прячутся в коробку из-под игрушек, а заодно разбирают всю историю Корпорации гениев, подарившей нам множество культовых мультфильмов.

Из этого подкаста вы узнаете:

— Как появился Pixar, причём тут Джордж Лукас и чем зарабатывала компания сорок лет назад.

— С чего началась золотая эра Pixar? Как им удалось десять лет подряд выпускать шедевр за шедевром?

— Почему первая сделка с Disney едва не обернулась крахом компании и как в этом виноват Стив Джобс?

— Как отличались сборы Pixar в разные десятилетия?

— Что представляет собой знаменитая творческая культура Pixar?