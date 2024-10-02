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#подкаст#хоррор (ужасы)#японская фантастика
Поддаёмся безумию спирали вместе с Дзюндзи Ито в 146 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
17 октября 12:00
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Приветствуем всех, кого не затронуло проклятие Спирали! Сегодняшний выпуск «Фантастического подкаста» посвящён создателю монохромных чудовищ, мастеру боди-хоррора и любителю котиков — Дзюндзи Ито!
Егор Ермоченок, Дмитрий Шепелёв, Мария Лебеденко и Елена Щетинина собрались на берегу озера Стрекоз в городке Куродзу, чтобы распутать все витки творчества мангаки — от коротких зарисовок и больших работ до кошмарных (во всех смыслах) экранизаций.

В этом выпуске:

- Осколки ужаса: вспоминаем любимые новеллы из сборников Ито

- Щупальца вдохновения: сравниваем Ито и Лавкрафта

- Вихри безумия: разбираемся, как «Спираль» вскружила всем головы

- Движущиеся картинки: задаёмся вопросом, почему Ито невозможно экранизировать

А ещё беседуем о том, как эффективнее всего пугать людей, зачем долго и пристально разглядывать монстров, в чём причина возрастающей популярности Дзюндзи Ито — и о многом другом!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#хоррор (ужасы)#японская фантастика
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