Поддаёмся безумию спирали вместе с Дзюндзи Ито в 146 выпуске «Фантастического подкаста»

Егор Ермоченок, Дмитрий Шепелёв, Мария Лебеденко и Елена Щетинина собрались на берегу озера Стрекоз в городке Куродзу, чтобы распутать все витки творчества мангаки — от коротких зарисовок и больших работ до кошмарных (во всех смыслах) экранизаций.



В этом выпуске:



- Осколки ужаса: вспоминаем любимые новеллы из сборников Ито



- Щупальца вдохновения: сравниваем Ито и Лавкрафта



- Вихри безумия: разбираемся, как «Спираль» вскружила всем головы



- Движущиеся картинки: задаёмся вопросом, почему Ито невозможно экранизировать



А ещё беседуем о том, как эффективнее всего пугать людей, зачем долго и пристально разглядывать монстров, в чём причина возрастающей популярности Дзюндзи Ито — и о многом другом!