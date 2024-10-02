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#подкаст#режиссёры#Гильермо Дель Торо
Ищем выход из лабиринта Фавна вместе с Гильермо дель Торо в 145 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
9 октября 12:00
30
👹 Впустите в окно фею, заведите шестерёнки золотой армии и смело открывайте нашу книгу страшных сказок — этот выпуск «Фантастического подкаста» посвящён Гильермо дель Торо!
Дмитрий Шепелёв, Денис Старостин, Мария Лебеденко и Юлий Ким прошли всю аллею кошмаров в творчестве режиссёра, умудрились не заблудиться в лабиринте его фильмографии и достигли тихоокеанского рубежа в обсуждении неснятых проектов.
В этом выпуске:
👹 Жуткие истории, мерзкие истории, вампирские истории: вспоминаем первые фильмы Дель Торо и ностальгируем по кровавому угару «Блэйда 2»
👹 Адский огонь любви к «Хеллбою»: как Дель Торо снял лучшие экранизации комиксов, в которых почти ничего не осталось от комиксов
👹 Блуждания в «Лабиринте Фавна»: из чего сделаны мрачные фантазии и как красиво порезать людям лицо
👹 Страсти по «Пиноккио» и споры о «Форме воды»: почему не всем участникам подкаста нравятся ихтиандры и деревянные мальчики
👹 Выход за рамки: фильмы, которые Дель Торо не снял, и фильмы, которые он помог снять другим.
А также грустные монстры, эстетичные ужасы, порно с годзиллой и много чего ещё!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст#режиссёры#Гильермо Дель Торо
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