Ищем выход из лабиринта Фавна вместе с Гильермо дель Торо в 145 выпуске «Фантастического подкаста»

👹 Впустите в окно фею, заведите шестерёнки золотой армии и смело открывайте нашу книгу страшных сказок — этот выпуск «Фантастического подкаста» посвящён Гильермо дель Торо!

Дмитрий Шепелёв, Денис Старостин, Мария Лебеденко и Юлий Ким прошли всю аллею кошмаров в творчестве режиссёра, умудрились не заблудиться в лабиринте его фильмографии и достигли тихоокеанского рубежа в обсуждении неснятых проектов.

В этом выпуске:

👹 Жуткие истории, мерзкие истории, вампирские истории: вспоминаем первые фильмы Дель Торо и ностальгируем по кровавому угару «Блэйда 2»

👹 Адский огонь любви к «Хеллбою»: как Дель Торо снял лучшие экранизации комиксов, в которых почти ничего не осталось от комиксов

👹 Блуждания в «Лабиринте Фавна»: из чего сделаны мрачные фантазии и как красиво порезать людям лицо

👹 Страсти по «Пиноккио» и споры о «Форме воды»: почему не всем участникам подкаста нравятся ихтиандры и деревянные мальчики

👹 Выход за рамки: фильмы, которые Дель Торо не снял, и фильмы, которые он помог снять другим.