Ищем Сородичей в «Мире Тьмы» в 144 выпуске «Фантастического подкаста»

Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать зловещие тайны «Мира Тьмы», в котором разворачивается действие популярных настольных ролевых игр о вампирах, оборотнях, магах, феях и ещё более экзотических тварях.
Леонид Мойжес, Дмитрий Шепелёв, Егор Ермоченок и специально присоединившийся к нам издатель и основатель «Студии 101» Александр Ермаков поговорят о том:
• Кто вдохновил «Мир Тьмы» и кого в свою очередь вдохновил он.
• Как «Мир Тьмы» стал главной альтернативой D&D и причём тут постпанк.
• Чем эти игры хороши и какие из них нравятся нам больше всего.
• Каким образом Vampire: The Masquerade получил собственный сериал и неофициальную новеллизацию в России.
• Чего мы (не) ждём от грядущей Bloodlines 2 и и других видеоигр по «Миру Тьмы».
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