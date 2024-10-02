Ищем Сородичей в «Мире Тьмы» в 144 выпуске «Фантастического подкаста»

Приветствуем, Сородичи и другие обитатели ночи!

Располагайтесь поудобнее и приготовьтесь узнать зловещие тайны «Мира Тьмы», в котором разворачивается действие популярных настольных ролевых игр о вампирах, оборотнях, магах, феях и ещё более экзотических тварях.

Леонид Мойжес, Дмитрий Шепелёв, Егор Ермоченок и специально присоединившийся к нам издатель и основатель «Студии 101» Александр Ермаков поговорят о том:

• Кто вдохновил «Мир Тьмы» и кого в свою очередь вдохновил он.

• Как «Мир Тьмы» стал главной альтернативой D&D и причём тут постпанк.

• Чем эти игры хороши и какие из них нравятся нам больше всего.

• Каким образом Vampire: The Masquerade получил собственный сериал и неофициальную новеллизацию в России.