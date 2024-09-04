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#подкаст
Хотим второй завтрак из-за кулинарных книг в 143 выпуске «Фантастического подкаста»
Кот-император
26 сентября 12:00
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Разогревайте свои духовки, сегодня «Фантастический подкаст» вещает из кухни!
 Дарья Беленкова, Сергей Мангасаров и Данил Ряснянский собрались, чтобы обсудить фантастическую гастрономию, кулинарные книги и тематические рестобары!

В этом аппетитном выпуске:

- Выясняем вкус лембаса опытным путём;
- Изучаем красивые книги с рецептами;

 - Ищем лучший аналог мяса кротокрыса среди доступных на рынке;

 - Заливаемся слезами Галадриэли;

 - Дарим бесплатно бизнес-идеи для гиков;

И многое другое.

Принимать выпуск на пустой желудок категорически не рекомендуется!

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Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

#подкаст
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