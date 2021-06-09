«Одна причина для всего» — первый трейлер «Вторжения» от Apple TV+

Apple TV+ выпустила первый полноценный трейлер «Вторжение» (Invasion) — научно-фантастической драмы о том, как нападение инопланетян повлияло на людей из самых разных стран.
Главная особенность картины — несколько параллельных сюжетных линий, действие которых разворачивается в разных уголках Земли. Все герои так или иначе сталкиваются с вторжением пришельцев из космоса.
Над сценарием работал Саймон Кинберг («Люди Икс»), а продюсировали картину создатели «Марсианина». Режиссёрами выступили Якоб Вербругген и Аманда Марсалис.
Премьера намечена на 22 октября на сервисе.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.