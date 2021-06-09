«Одна причина для всего» — первый трейлер «Вторжения» от Apple TV+

Apple TV+ выпустила первый полноценный трейлер «Вторжение» (Invasion) — научно-фантастической драмы о том, как нападение инопланетян повлияло на людей из самых разных стран.

Главная особенность картины — несколько параллельных сюжетных линий, действие которых разворачивается в разных уголках Земли. Все герои так или иначе сталкиваются с вторжением пришельцев из космоса.

Над сценарием работал Саймон Кинберг («Люди Икс»), а продюсировали картину создатели «Марсианина». Режиссёрами выступили Якоб Вербругген и Аманда Марсалис.

Премьера намечена на 22 октября на сервисе.