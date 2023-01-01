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    Новости

    OpenAI выпустила GPT-4. Теперь программа умеет работать с изображениями

    15 марта 2023
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    15.03.2023
    852
    1 минута на чтение
    OpenAI выпустила ChatGPT-4. Теперь программа умеет работать с изображениями

    Компания OpenAI, специализирующаяся на технологиях машинного обучения, представила следующую версию языковой модели — GPT-4.

    Предыдущая версия стала доступна публично ещё в ноябре 2022-го, с тех пор программой начали пользоваться люди по всему миру. С её помощью писали эссе и сочинения, готовили дипломы, проходили собеседования, выполняли домашнюю работу, писали статьи и многое другое. О некоторых случаях с примерами мы рассказывали на сайте:

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     Александр Стрепетилов |  05.12.2022

    Собрали десятки примеров: стихотворения, код C++, решение тестовых задачек, идеи для фильмов и многое другое.

    OpenAI утверждает, что GPT-4 лучше понимает команды и способна создавать более совершенный текст. Модель называют более «творческой», она стала лучше выполнять нетривиальные задачи вроде сочинения сценариев, стихотворений, песен и других специфических запросов.

    В компании отмечают, что GPT-4 смогла «сдать экзамен» для американских профессиональных юристов и войти в 10% лучших учеников. Предыдущая же версия программы достигала «всего лишь» результата, сравнимого с 10% с наихудшими показателями.

    Мы потратили полгода, чтобы сделать GPT-4 более безопасной и согласованной. По нашим внутренним показателям, GPT-4 на 82% реже отвечает на вопросы с недопустимым контентом и на 40% чаще даёт фактически верные ответы.

    из заявления на сайте OpenAI

    Одна из главных функций новой версии — работа с изображениями. Программа «понимает», что изображено на картинке и может взаимодействовать с ней в рамках запроса.

    OpenAI выпустила GPT-4. Теперь программа умеет работать с изображениями

    В этом примере программу попросили написать, что можно приготовить из ингредиентов на картинке

    Сейчас новая версия модели доступна пользователям платной подписки ChatGPT (20 долларов в месяц). Microsoft уже адаптировала модель для своего поисковика Bing. Среди сервисов-партнёров числится и программа для изучения иностранных языков Duolingo.

    О внедрении GPT в свои сервисы сообщил и Google. В демонстрационном ролике компания показала, как языковая модель может улучшить работу в Google Docs и электронной почте.

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