OpenAI выпустила GPT-4. Теперь программа умеет работать с изображениями

Компания OpenAI, специализирующаяся на технологиях машинного обучения, представила следующую версию языковой модели — GPT-4.

Предыдущая версия стала доступна публично ещё в ноябре 2022-го, с тех пор программой начали пользоваться люди по всему миру. С её помощью писали эссе и сочинения, готовили дипломы, проходили собеседования, выполняли домашнюю работу, писали статьи и многое другое. О некоторых случаях с примерами мы рассказывали на сайте:

OpenAI утверждает, что GPT-4 лучше понимает команды и способна создавать более совершенный текст. Модель называют более «творческой», она стала лучше выполнять нетривиальные задачи вроде сочинения сценариев, стихотворений, песен и других специфических запросов.

В компании отмечают, что GPT-4 смогла «сдать экзамен» для американских профессиональных юристов и войти в 10% лучших учеников. Предыдущая же версия программы достигала «всего лишь» результата, сравнимого с 10% с наихудшими показателями.

Мы потратили полгода, чтобы сделать GPT-4 более безопасной и согласованной. По нашим внутренним показателям, GPT-4 на 82% реже отвечает на вопросы с недопустимым контентом и на 40% чаще даёт фактически верные ответы. из заявления на сайте OpenAI

Одна из главных функций новой версии — работа с изображениями. Программа «понимает», что изображено на картинке и может взаимодействовать с ней в рамках запроса.

Сейчас новая версия модели доступна пользователям платной подписки ChatGPT (20 долларов в месяц). Microsoft уже адаптировала модель для своего поисковика Bing. Среди сервисов-партнёров числится и программа для изучения иностранных языков Duolingo.

О внедрении GPT в свои сервисы сообщил и Google. В демонстрационном ролике компания показала, как языковая модель может улучшить работу в Google Docs и электронной почте.