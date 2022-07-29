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    Открылся предзаказ августовского «Мира фантастики» (№225). Журнал подорожал

    29 июля 2022
    29.07.2022
    771
    1 минута на чтение

    На сайте Hobby Games открылся предзаказ августовского выпуска «Мир фантастики» (№225).

    И начнём с неприятных известий. Журнал подорожал на 100 рублей. Две причины: во-первых, мы держали старую цену три года (как стали частью Hobby World), больше такой возможности, к сожалению, нет. Во-вторых, теперь мы печатаем журнал на более плотной и высококачественной бумаге. Хотели бы оставить старую, более дешёвую, но она закончилась.

    А теперь — к анонсу!

    Мир фантастики №225 (август 2022) 5

    В этом номере вас ждёт, кажется, самая длинная статья за всю историю журнала — на целых 20 страниц! И посвящена она, как ни странно, музыке. Игорь Хованский рассказывает о фантастических концептуальных альбомах, выпущенных самыми разными группами — от Pink Floyd и Kraftwerk до Coheed & Cambria, Avantasia и Mechanical Poet. А ещё неожиданно длинной оказалась статья про космос — целых 10 страниц посвящено истории программы «Вояджер»: 45 лет назад в самое дальнее космическое путешествие отправились два космических аппарата, и с ними до сих пор поддерживается связь. Другой юбилей отмечает незаслуженно забытая серия квестов The Legend of Kyrandia — ей стукнуло 30 лет. А ещё четверть века исполнилось двум культовым фантастическим фильмам — «Людям в чёрном» Зонненфельда и «Сквозь горизонт» Пола У. С. Андерсона. Естественно, эти юбилеи мы тоже отметили статьями — садясь за них, готовьте чашки чая побольше!  

    В номере:

    • почему серия The Legend of Kyrandia так и осталась трилогией;
    • как маленькая студия А24 сегодня меняет кинематограф;
    • какое кино снимали при тоталитарных режимах;
    • какие есть общие темы и мотивы в творчестве Шамиля Идиатуллина;
    • кто такая Женщина-Халк и почему про неё снимают сериал.

    А также: рецензии на книги Шамиля Идиатуллина, Стивена Кинга, Мариссы Мейер, Мэтью Стовера и других • интервью с художницей Татьяной Киргетовой • комикс Александра Ремизова • и кое-что ещё!

    Иллюстрация на обложке: Татьяна Киргетова

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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