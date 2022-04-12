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    Новости

    Peacock готовит сериал про Каспера

    12 апреля 2022
    12.04.2022
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    0 минут на чтение
    Peacock готовит сериал про привидение «Каспера»

    Стриминговый сервис готовится возродить историю знаменитого привидения Каспера — на этот раз в формате игрового сериала.

    Создатели планируют выдержать мрачный приключенческий тон. Шоу заново представит происхождение Каспера, а также станет для Дружелюбного привидения историей взросления. В центре повествования окажется вопрос «что значит быть живым?».

    События сериала развернутся в небольшом городке Этернал Фолз, куда приезжает новая семья. Касперу предстоит узнать секреты таинственного места, которые скрывались много веков.

    Продюсером и сценаристом выступит У Кай-Ю. Она работала над «Флэшем» и «Ганнибалом», а ещё среди заметных проектов — сериал Netflix «Невеста призрака».

    СМИ отмечают, что сериал станет мрачным переосмыслением в духе «Ривердейла» — по сравнению с оригинальным фильмом.

    Впервые «Каспер» появился в анимационных фильмах Famous Studios, которые выходили с 1945-го по 1959-й. Позже права на персонажа приобрело издательство Harvey Comics, которое запустило комиксы про Дружелюбного призрака. Суммарно про него сняли пять мультсериалов и несколько фильмов.

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