Peacock готовит сериал про Каспера

Стриминговый сервис готовится возродить историю знаменитого привидения Каспера — на этот раз в формате игрового сериала.

Создатели планируют выдержать мрачный приключенческий тон. Шоу заново представит происхождение Каспера, а также станет для Дружелюбного привидения историей взросления. В центре повествования окажется вопрос «что значит быть живым?».

События сериала развернутся в небольшом городке Этернал Фолз, куда приезжает новая семья. Касперу предстоит узнать секреты таинственного места, которые скрывались много веков.

Продюсером и сценаристом выступит У Кай-Ю. Она работала над «Флэшем» и «Ганнибалом», а ещё среди заметных проектов — сериал Netflix «Невеста призрака».

СМИ отмечают, что сериал станет мрачным переосмыслением в духе «Ривердейла» — по сравнению с оригинальным фильмом.

Впервые «Каспер» появился в анимационных фильмах Famous Studios, которые выходили с 1945-го по 1959-й. Позже права на персонажа приобрело издательство Harvey Comics, которое запустило комиксы про Дружелюбного призрака. Суммарно про него сняли пять мультсериалов и несколько фильмов.