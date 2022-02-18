Печатный журнал «Мир фантастики» доступен в аниме-интернет-магазине xlm.ru

Хорошие новости для читателей печатного журнала «Мир фантастики» — отныне ежемесячные номера и спецвыпуски можно приобрести в интернет-магазине xlm.ru издательства XL Media. В честь добавления в каталог на наши журналы доступна временная скидка.
Кроме того, в каталоге магазина появилась и другая книжная продукция издательства Hobby World — артбуки и художественные книги по фантастическим вселенным, комиксы-игры и даже документальный комикс «История научной фантастики». И это не считая большого количества манги, ранобе, комиксов и коллекционных фигурок.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Рекомендуем
Наши комиксы
Комикс: Классика жанраЖизненный цикл библиотечных объектов.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.