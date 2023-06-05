Перезапуск «Пиратов Карибского моря» один из главных приоритетов для Disney

Президент Walt Disney Studios Шон Бейли в одном из интервью рассказал, что перезапуск «Пиратов Карибского моря» — один из главных приоритетов компании.

По его словам, у авторов есть хорошая идея для сюжета, которая должна понравиться фанатам серии.

Мы думаем, у нас есть действительно хорошая, захватывающая история, которая отдает дань уважения предыдущим фильмам, но может сказать что-то новое.

А вот на вопрос, вернется ли Джонни Депп к роли капитана Джека Воробья, глава студии решил не отвечать.

Напомним, помимо перезапуска «Пиратов Карибского моря» в работе находится еще один проект, который должен выйти позднее, — с Марго Робби в главной роли.