Первые кадры «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки. Спустя месяц после выхода

Студия Ghibli поделилась первыми кадрами последнего фильма Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» (или «Мальчик и цапля»).
При этом картина вышла ровно месяц назад — 14 июля.
Дело в том, что авторы решили не делиться трейлерами и другими промо-материалами картины до премьеры, чтобы зрители могли посмотреть ее без каких-либо предубеждений.
При работе над фильмом именитый режиссер частично вдохновлялся детской книгой «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро.
Аниме, кстати, выйдет до конца этого года в России, но пока дату не раскрывают.
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Редактор
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