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    Новости

    Первые кадры «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки. Спустя месяц после выхода

    14 августа 2023
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    14.08.2023
    641
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    Студия Ghibli поделилась первыми кадрами последнего фильма Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» (или «Мальчик и цапля»).

    При этом картина вышла ровно месяц назад — 14 июля.

    Дело в том, что авторы решили не делиться трейлерами и другими промо-материалами картины до премьеры, чтобы зрители могли посмотреть ее без каких-либо предубеждений.

    При работе над фильмом именитый режиссер частично вдохновлялся детской книгой «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро.

    Аниме, кстати, выйдет до конца этого года в России, но пока дату не раскрывают.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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