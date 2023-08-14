Первые кадры «Как поживаете?» Хаяо Миядзаки. Спустя месяц после выхода

Студия Ghibli поделилась первыми кадрами последнего фильма Хаяо Миядзаки под названием «Как поживаете?» (или «Мальчик и цапля»).

При этом картина вышла ровно месяц назад — 14 июля.

Дело в том, что авторы решили не делиться трейлерами и другими промо-материалами картины до премьеры, чтобы зрители могли посмотреть ее без каких-либо предубеждений.

При работе над фильмом именитый режиссер частично вдохновлялся детской книгой «Как поживаете?» Ёсино Гэндзабуро.

Аниме, кстати, выйдет до конца этого года в России, но пока дату не раскрывают.