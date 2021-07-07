Первые кадры приквела «Армии мертвецов» про взломщика Людвига Дитера

В сети появились четыре первых кадра «Армии воров» — приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера.

Судя по всему, его действие развернется до вспышки зомби-вируса. А в центре сюжета будет уже знакомый нам взломщик Людвиг Дитер.

Режиссером выступил Маттиас Швайгхёфер, и он же исполнил в картине главную роль. Также в ней сыграли Натали Эммануэль, Гуз Хан и Петер Симонишек.

У «Армии воров» пока нет даты выхода. Съемки закончились в декабре 2020 года.