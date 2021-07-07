Первые кадры приквела «Армии мертвецов» про взломщика Людвига Дитера

В сети появились четыре первых кадра «Армии воров» — приквела «Армии мертвецов» Зака Снайдера.
Судя по всему, его действие развернется до вспышки зомби-вируса. А в центре сюжета будет уже знакомый нам взломщик Людвиг Дитер.
Режиссером выступил Маттиас Швайгхёфер, и он же исполнил в картине главную роль. Также в ней сыграли Натали Эммануэль, Гуз Хан и Петер Симонишек.
У «Армии воров» пока нет даты выхода. Съемки закончились в декабре 2020 года.
Читайте также
«Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд
Евгений Пекло | 23.05.2021
Почему не слышно восторгов, как от «Рассвета мертвецов» того же Снайдера? Что он хотел снять — авторское кино или аттракцион? И… вам не кажется, что этот фильм был для него способом осмыслить смерть дочери?
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.