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    Кино | Обзоры кино
    #Зак Снайдер #зомби #обзор фильма

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд

    23 мая 2021
    23.05.2021
    12783
    4 минуты на чтение
    #Зак Снайдер #зомби #обзор фильма
    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 1

    Военный конвой в Неваде попадает в аварию, и на свободе оказывается зомби, который направляется в Лас-Вегас, чтобы покусать местное население. Спустя некоторое время военные, не в силах справиться с заражением, обносят город стеной и собираются сбросить на него тактическую ядерную бомбу. Но перед тем как Вегас исчезнет с лица земли, группа авантюристов хочет вытащить из хранилища одного казино 200 миллионов долларов наличными. Правда, для этого им придётся пробиться через настоящую армию живых мертвецов…

    Army of the Dead 

    Жанр: зомби-хоррор, боевик

    Режиссёр: Зак Снайдер

    В ролях: Дэйв Батиста, Элла Пернелл, Ана де ла Регера

    Премьера: 21 мая 2021 

    Возрастной рейтинг: R (18+)

    Похоже на«День мертвецов» (1985) • «Я — легенда» (2007) • «Одиннадцать друзей Оушена» (2001) • «Добро пожаловать в Зомбилэнд» (2009) • «Рассвет мертвецов» (2004)

    В отличие от Оушена и его приятелей, гоп-компания, решившая обнести казино в «Армии мертвецов», действует без всякого изящества. Да и друзьями их не назовёшь — кроме брутальных наёмников во главе с Дэйвом Батистой (играл Дракса в «Стражах галактики), которые собаку съели на уничтожении зомби, тут у нас латинос-видеоблогер с девушкой, чудаковатый немец-медвежатник, подозрительный начальник охраны азиатского бизнесмена, девушка-волонтёр из карантинного лагеря, где держат выживших Лас-Вегаса, психованная женщина-пилот, местный проводник-сталкер… Но да, в Лас-Вегас они заваливаются водиннадцатером, и, разумеется, по ходу фильма число действующих лиц будет неуклонно сокращаться, как в считалочке про негритят.

    Однако на этом предсказуемость заканчивается. Если вы ждали чего-то вроде «Рассвета мертвецов», с которого фактически началась режиссёрская карьера Зака Снайдера, то нет — «Армия» вышла совсем другой и по тону, и, в общем-то, по жанровой принадлежности. «Рассвет» был серьёзным и очень напряженным ремейком лучшего зомби-фильма всех времён, снятого Джорджем Ромеро. Это был подарок как для неофитов, так и для ценителей жанра, фильм, который в реалистичной манере исследовал, как будут выживать и взаимодействовать люди во время зомби-апокалипсиса. А ещё неплохой аттракцион для любителей пощекотать нервишки.

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд

    «Армия» местами тоже аттракцион, только это скорее американские горки, чем дом ужасов. Её постоянно шатает между жанрами — то это откровенный фарс в духе «Отряда самоубийц» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд», то напряжённый триллер типа «28 дней спустя», а то и вовсе притча с разумными зомби в духе поздних работ всё того же Ромеро, эдакая дань уважения учителю. А ещё это авантюрная лента про ограбление и авторская рефлексия по поводу личной трагедии… 

    Все эти отдельные жанровые куски хороши сами по себе. Дурашливое, с шутками-прибаутками истребление зомби снято очень весело и драйвово. Напряжённые моменты словно впрыскивают в тебя адреналин и не отпускают от экрана. Социальный комментарий по поводу безалаберных военных и политиков, которые сначала позволяют разгуляться эпидемии, а потом пекутся только о своих чинах да рейтингах, вместо того чтобы решать проблемы людей, легко считывается и ощущается актуальным. Вот только всё вместе это работает плохо. Точнее сказать, не работает. Никакой синергии — просто разрозненные куски, неаккуратно сшитые белыми нитками. И что-то мне подсказывает, что это лоскутное одеяло не дождётся народной любви.

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 4

    Крутая концепция разумных зомби, позаимствованная из поздних фильмов Ромеро, в «Армии» играет новыми красками. Собственно «Армия» из названия — именно что армия: с иерархией, стратегией и умением исполнять приказы. Есть и главнокомандующий, который носит на голове самодельный шлем-маску, защищающую его от выстрелов в голову, и скачет на зомби-лошади. 

    Здешние зомби вообще больше похожи на постапокалиптический клан каннибалов или на стаю примитивных вампиров. «Верхушка» может не только жрать людей, но и брать их в плен с целью дальнейшего обращения. Самые матёрые мертвяки умеют уворачиваться от ударов и пуль. Рядовые зомби тоже занятны — живых отличают, реагируя на тепло, могут впадать в состояние гибернации, чтоб не тратить силы понапрасну, а если слишком надолго останутся под солнышком Невады, то высохнут и погибнут окончательно. Всё это чертовски интересно, вот только ни к чему, в общем-то, не ведёт.

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 6

    Фильм полон всевозможных чеховских ружей — реакция зомби на тепло, которую упоминают, но толком никак не используют; неплотно закрытый люк, через который никто не забирается снаружи и никто не выбирается изнутри; останки прошлой группы, отчего-то в тех же украшениях, что и новая партия наёмников… Ты всё ждёшь, что это как-то отыграет, но весь этот арсенал так и остаётся на стене до финальных титров. Есть ощущение, что Снайдер просто не понимал, куда в итоге хочет привести фильм, — и оставлял множество путей, по которым мог бы двинуться сюжет. 

    Но в итоге он устремляется к рефлексии личной трагедии. Вы же помните, что дочь Зака Снайдера несколько лет назад покончила с собой? В финале фильма отец — которого не было рядом, который не поддержал и вовремя не поговорил — умирает, напоследок защитив свою дочь. Успевает. Предотвращает худшее. Тут видишь не просто «некоторые параллели» — перед внутренним взором встаёт образ психолога с блокнотом, который предлагает режиссёру сублимировать свою утрату через творчество.

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 2

    И ведь лента-то вполне снайдеровская — тут есть и пафосные сцены в слоу-мо, и зомби-младенец (спасибо хоть, не такой жуткий, как в «Рассвете»), и потрясающие вступительные титры, и шикарная подборка музыки, и даже характерный цветокор. Вот только в этот раз результат не радует: запоминающихся героев, интересных ситуаций и красивой съёмки оказывается недостаточно для создания цельной истории. «Армию» не хочется называть провалом — просто потому что не ясно, сумел ли автор сказать, что хотел.

    «Армия мертвецов» не пытается усидеть на одном или двух стульях — ей подавай целый актовый зал. Это кино могло получиться очень крутым. Мог выйти классный фильм про ограбление в антураже зомби. Или экспериментальная лента про неожиданно разумных зомби, истребление которых — этическая проблема. Или герметичный триллер о локальной зомби-эпидемии, которую смогли обуздать. Наконец, Зак Снайдер мог снять просто зомби-аттракцион с зомби-тигром, зомби-лошадью и зомби-ниндзя — что-то на стыке грайндхауса и Майкла Бэя. 

    Но в итоге получился странный авторский фильм, который не может определиться, чего он хочет. Интересный знатокам жанра, но оставляющий обычного зрителя в недоумении. 

    «Армия мертвецов»: Одиннадцать друзей Дракса грабят Зомбилэнд 5

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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