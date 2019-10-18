В Зомбилэнде всё идёт своим чередом — зомби эволюционируют, становясь более опасными, а четвёрка выживших из первой части продолжает совершенствоваться в истреблении ходячих мертвецов, попутно пытаясь получить от постапокалиптической жизни всё.

Zombieland: Double Tap

Жанр: чёрная комедия

Режиссёр: Рубен Фляйшер

В ролях: Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин

Премьера в России: 24 октября 2019

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на:

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«Ультраамериканцы» (2015)

«Убойные каникулы» (2010)

Вышедший десять лет назад фильм «Добро пожаловать в Zомбилэнд» был актуальным, смешным и отлично проехался по теме зомби. Причём не только по кинофильмам — чувствовалось, что на сценарий оказала заметное влияние видеоигра Left 4 Dead. Фильм украшали классные актёры, которые действительно старались, — и, что самое главное, он прекрасно раскрывал свою формулу «аттракцион про зомби», элегантно сокращённую до одного слова. Кассовый успех быстро заставил создателей задуматься о сиквеле, но проект долго не получалось запустить. Все эти десять лет я действительно ждал вторую часть, но, когда она наконец вышла, не могу не признать: это случилось слишком поздно.

Во-первых, всё это время жанр зомби торчал на месте — что в играх, что в кинематографе: кроме World War Z и достаточно спорной экранизации комиксов Киркмана, и вспомнить-то нечего! Нового материала для обыгрывания практически не появилось, и оттого «Контрольный выстрел» сразу ощущается морально устаревшим. В своём юморе ленте приходится опираться в основном на первую часть, без знакомства с которой вы просто не прочувствуете глубину как минимум трети гэгов.

Во-вторых, то, что и в самом фильме прошло целое десятилетие, вступает в конфликт со сценарием. Похоже, изначально он писался с расчётом, что продолжение развернётся спустя два-три года… А потом его достали из сундука, сдули пыль, заменили везде «три года» на «десять лет». Только вот это так не работает. Человечество не может и спустя десять лет питаться продуктами из супермаркетов. Подросток не станет десять лет терпеть гиперопеку и только потом пытаться от неё сбежать. Наконец, счастливая пара не станет распадаться после предложения руки и сердца, потому что Вичита, видите ли, боится. Ага, спустя десять лет отношений её пугает свадьба — напугали Таллахасси коробкой «Твинки»!

Наконец, заметно, что актёрам уже не так весело возвращаться к этим образам спустя десять лет. И если Айзенберг словно не изменился, а Эмма Стоун выкручивается, отыскивая новые грани в своём персонаже, то Вуди Харрельсон и Эбигейл Бреслин играют как-то нехотя, без огонька. В другом фильме, может, и прокатило бы, но в комедии положений это бросается в глаза.

Всего этого можно было избежать, выйди фильм сразу вслед за первой частью, — ведь это образцовый сиквел. Атмосфера парка аттракционов сохранилась, шутки по-прежнему укладывают зал, а сценаристы придумали немало абсурдных, но крутых моментов. На месте и основные находки первой ленты: список правил выживания, нарочитое использование замедленной съёмки и даже зомби-убийство недели.

Не забыли и про регулярные демонстрации богатого внутричерепного зоопарка персонажей. Спасибо сценаристам, что они не опустились до банального повторения пройденного, но при этом сохранили все чудачества героев. Например, Таллахасси ни разу не упомянет в фильме «Твинки», но маскот любимого лакомства украшает капот его машины. Зато теперь он придумал себе какие-то индейские корни, которыми пытается гордиться. Литл Рок прибивается к группировке пацифистов, в условиях зомби-апокалипсиса переплавляющих бесценное огнестрельное оружие на значки «пасифик», а число правил выживания, придуманных Коламбусом, подбирается к сотне.

Новые персонажи не цепляют — они по большей части нужны лишь как романтические функции, источники конфликта или награды. Из них запоминается только блондинка — и пускай шутки про этот архетип отдавали нафталином ещё десять лет назад, здесь на неё завязали кучу забавных гэгов. Она — полная противоположность крутой, умной и суровой, но при этом эмоционально уязвимой Вичите, и режиссёр регулярно сталкивает этих персонажей, превращая напряжение между ними в повод для шуток. Вичита старается утопить молоденькую дурочку в потоке желчного сарказма, и наблюдать за этим даже интереснее, чем за смачным истреблением зомбаков.

В их полку теперь, к слову, некоторое разнообразие. Есть совсем тупые особи, названные «гомерами» в честь главного персонажа «Симпсонов», подлые «ниндзя», что умеют незаметно подкрадываться, и даже практически неубиваемые «Т-800», которые выдерживают несколько выстрелов в голову. Правда, фильм почти не использует эту специфику — разве что под конец нашим героям надо будет как-то разобраться с целой армией Т-800 практически голыми руками. Зато эту классификацию объясняют так доходчиво, что она надёжно заседает в голове. Просто примите это и надейтесь, что эти знания вам никогда не пригодятся.

Кроме демонстрации новых зомбаков, фильм никак не углубляет вселенную, что ему, пожалуй, только на пользу. В другом сиквеле это был бы крупный недостаток, но здесь проработка мира разрушила бы ту бесценную атмосферу парка аттракционов, которая выделяет «Zомбилэнд» на фоне массы других зомби-фильмов. Проносясь на вагонетке мимо очередного разевающего пасть мертвяка, зритель не должен забывать, что перед ним просто кукла, чей рот открывается под действием нехитрого механизма. Условность — часть удовольствия, и она входит в стоимость билета.

ИТОГ: хорошее продолжение, которое слишком долго делали. «Контрольный выстрел» не вызывает таких бурных эмоций, как оригинал, потому что в пути несколько подрастерял задор и актуальность, но это добротный аттракцион для любителей зомби, на который не жалко потратить время и деньги.