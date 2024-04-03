Первый тизер хоррора «Бэмби: Расплата»

Первый тизер-трейлер нового бюджетного хоррора от создателей «Винни-Пуха: Кровь и мед» — «Бэмби: Расплата».
В фильме невинный персонаж из мультиков превратится в неумолимую машину для убийств.
Продюсерами ленты выступят Скотт Джеффри и Рис Уотерфилд, который работал над «Винни-Пухом». В режиссерском кресле Дэн Аллен (короткометражка Husky и «Из недр земли»).
Премьера состоится осенью — точной даты пока нет.
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