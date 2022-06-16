Первый тизер «Матильды» — мюзикла по роману Роальда Дала с музыкой Тима Минчина

Netflix выпустил первый тизер комедийного мюзикла «Матильда» — эдакой производной адаптации, которая опирается, с одной стороны, на одноимённую детскую повесть Роальда Даля, а с другой, на мюзикл с песнями Тима Минчина. В этой адаптации авторы также будут использовать музыку Минчина — только номера поставлены не на сцене. В итоге получилось что-то в духе сериала «33 несчастья».
Действие повести разворачивается вокруг выдающейся девочки Матильды Вормвуд (Алиша Вейр), которую худшие родители на свете отдают на учёбу в школу. Там девочка знакомится с учительницей Дженнифер Ханни (Лашана Линч) и становится её любимицей. А вот директриса (Эмма Томпсон) начинает терроризировать Матильду наравне с другими учениками. И вскоре те готовят настоящую революцию.
Книга Даля вышла в 1988-м, и с тех пор её адаптировали в формате аудиоверсии (озвучка Кейт Уинслет), фильма Дэнни ДеВито, передачи на радио и упомянутого мюзикла.
Новый фильм снял театральный постановщик Мэттью Уорчас, который работал и над мюзиклом «Матильда». Производством занималась компания The Roald Dahl Story, в прошлом заключившая сделку с Netflix на адаптацию многих работ писателя.
Netflix выпустит фильм ориентировочно ближе к новогодним праздникам. При этом Sony Pictures выпустят картину в прокат в Великобритании и Ирландии 2 декабря.
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