Первый тизер «Матильды» — мюзикла по роману Роальда Дала с музыкой Тима Минчина

Netflix выпустил первый тизер комедийного мюзикла «Матильда» — эдакой производной адаптации, которая опирается, с одной стороны, на одноимённую детскую повесть Роальда Даля, а с другой, на мюзикл с песнями Тима Минчина. В этой адаптации авторы также будут использовать музыку Минчина — только номера поставлены не на сцене. В итоге получилось что-то в духе сериала «33 несчастья».

Действие повести разворачивается вокруг выдающейся девочки Матильды Вормвуд (Алиша Вейр), которую худшие родители на свете отдают на учёбу в школу. Там девочка знакомится с учительницей Дженнифер Ханни (Лашана Линч) и становится её любимицей. А вот директриса (Эмма Томпсон) начинает терроризировать Матильду наравне с другими учениками. И вскоре те готовят настоящую революцию.

Книга Даля вышла в 1988-м, и с тех пор её адаптировали в формате аудиоверсии (озвучка Кейт Уинслет), фильма Дэнни ДеВито, передачи на радио и упомянутого мюзикла.

Новый фильм снял театральный постановщик Мэттью Уорчас, который работал и над мюзиклом «Матильда». Производством занималась компания The Roald Dahl Story, в прошлом заключившая сделку с Netflix на адаптацию многих работ писателя.

Netflix выпустит фильм ориентировочно ближе к новогодним праздникам. При этом Sony Pictures выпустят картину в прокат в Великобритании и Ирландии 2 декабря.