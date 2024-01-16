Стриминговый сервис Kion опубликовал первый тизер-трейлер продолжения сериала «Сергий против нечисти» с подзаголовком «Яга».

В новом сериале главный герой, ставший охотником за нечистью, заключает сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою возлюбленную.

Главные роли исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова и не только.

Премьера состоится 1 февраля.