Стриминговый сервис Kion опубликовал первый тизер-трейлер продолжения сериала «Сергий против нечисти» с подзаголовком «Яга».
В новом сериале главный герой, ставший охотником за нечистью, заключает сделку с Бабой Ягой, чтобы спасти свою возлюбленную.
Главные роли исполнили Роман Маякин, Лукерья Ильяшенко, Елена Подкаминская, Дмитрий Куличков, Ирина Розанова и не только.
Премьера состоится 1 февраля.
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Редактор
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