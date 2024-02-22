Первый тизер-трейлер сериала по «Хроникам Спайдервика»

Вышел первый тизер-трейлер сериала «Хроники Спайдервика» по мотивам одноименного книжного цикла Холли Блэк и Тони ДиТерлицци.

Изначально проектом занималась Disney, но компания отказалась от почти готового сериала в рамках сокращения расходов. Вскоре после этого его выкупил стриминговый сервис Roku.

Шоураннером выступает Арон Эли Колейт, работавший над сериалом «Лок и Ключ». А главные роли исполнили Лион Дэниелс, Ноа Коттрелл и Кристиан Слейтер.

Однако фанатам не понравился тизер грядущего шоу. Многие отмечают, что фильм 2008 выглядит гораздо лучше. Также в комментариях недовольны кастом на основные роли.

Премьера состоится 19 апреля.