Первый тизер третьего сезона «Ведьмака» — продолжение разделили на две части

Netflix выпустил первый тизер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кэвиллом. В ролике можно различить самого Геральта, Цири, Йеннифэр, а ещё Лютика и даже всадников Дикой Охоты.
Для Генри Кавилла третий сезон станет последним в сериале — дальше роль главного героя исполнит Лиам Хэмсворт (брат Криса Хэмсворта).
Ранее СМИ рассказывали, что в продолжении появятся новые для вселенной монстры и заклинания.
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Третий сезон разделят на две части. Первая выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.
Портал Redanian Intelligence, который публикует информацию о съёмках шоу, ранее рассказывал, что Netflix хочет запустить ещё один спин-оф во вселенной «Ведьмака». Новый сериал якобы планируют посвятить банде Крысы, в которой какое-то время состояла Цири, скрываясь от нильфгаардских ловчих.
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Александр Ремизов
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