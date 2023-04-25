Первый тизер третьего сезона «Ведьмака» — продолжение разделили на две части

Netflix выпустил первый тизер третьего сезона «Ведьмака» с Генри Кэвиллом. В ролике можно различить самого Геральта, Цири, Йеннифэр, а ещё Лютика и даже всадников Дикой Охоты.

Для Генри Кавилла третий сезон станет последним в сериале — дальше роль главного героя исполнит Лиам Хэмсворт (брат Криса Хэмсворта).

Ранее СМИ рассказывали, что в продолжении появятся новые для вселенной монстры и заклинания.

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Третий сезон разделят на две части. Первая выйдет 29 июня, а вторая — 27 июля.

Портал Redanian Intelligence, который публикует информацию о съёмках шоу, ранее рассказывал, что Netflix хочет запустить ещё один спин-оф во вселенной «Ведьмака». Новый сериал якобы планируют посвятить банде Крысы, в которой какое-то время состояла Цири, скрываясь от нильфгаардских ловчих.