В третьем сезоне «Ведьмака» появятся новые для вселенной заклинания и монстры

Продюсеры Себастьен Франкер и Грэм Маршалл в одном из интервью рассказали, что в третьем сезоне «Ведьмака» от Netflix мы увидим совершенно новые для вселенной элементы.

Например, монстры и различные заклинания, которые не были ранее описаны в книгах Анджея Сапковского и играх CD Projekt RED.

Авторы отмечают, что остаются верными мифологии первоисточника. Однако, по их мнению, невозможно сделать что-то, при этом никого не расстроив.

Дистанцирование от оригинальных книг хорошо способствует исследованию новых сюжетных линий и локаций.

Третий сезон «Ведьмака» выйдет в 2023 году. Он станет для Генри Кавилла последним, после на себя роль Геральта возьмет Лиам Хемсворт.