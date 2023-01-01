В третьем сезоне «Ведьмака» появятся новые для вселенной заклинания и монстры

Продюсеры Себастьен Франкер и Грэм Маршалл в одном из интервью рассказали, что в третьем сезоне «Ведьмака» от Netflix мы увидим совершенно новые для вселенной элементы.
Например, монстры и различные заклинания, которые не были ранее описаны в книгах Анджея Сапковского и играх CD Projekt RED.
Авторы отмечают, что остаются верными мифологии первоисточника. Однако, по их мнению, невозможно сделать что-то, при этом никого не расстроив.
Дистанцирование от оригинальных книг хорошо способствует исследованию новых сюжетных линий и локаций.
Третий сезон «Ведьмака» выйдет в 2023 году. Он станет для Генри Кавилла последним, после на себя роль Геральта возьмет Лиам Хемсворт.
Читайте также
В третьем сезоне «Ведьмака» будут «героические проводы» Генри Кавилла
О чем конкретно идет речь, непонятно.
Анджей Сапковский хочет написать новые книги по «Ведьмаку»
Но вряд ли это будет продолжение «Владычицы озера».
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Если бы высадку на Луну снимал…Четыре культовых режиссёра фантастики снимают полёт на Луну. И Кубрик тоже. Результат — неожиданный.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.