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    Новости

    В третьем сезоне «Ведьмака» будут «героические проводы» Генри Кавилла

    22 декабря 2022
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    22.12.2022
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    В третьем сезоне «Ведьмака» будут «героические проводы» Генри Кавилла 1

    Шоураннер «Ведьмака» Лорен Шмидт Хиссрич рассказала, что в третьем сезоне будут «героические проводы» Геральту в исполнении Генри Кавилла.

    По ее словам, актер очень много дал сериалу, поэтому с ним хотят достойно попрощаться, ради чего даже изменили сценарий.

    В то же время третий сезон будет максимально приближен к книгам по сравнению с прошлыми. Ранее ходили слухи, что Кавилл был недоволен тем, насколько вольно обходятся авторы сериала с первоисточником.

    Очевидно, мы не можем адаптировать каждую страницу, но книга «Час презрения» дала нам очень много важных событий, сюжетных поворотов, важных персонажей и откровений. Поэтому мы действительно смогли придерживаться книги.

    В четвертом сезоне место Генри Кавилла займет Лиам Хемсворт. Но пока непонятно, как именно обставят кардинальные изменения во внешности героя.

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