Анджей Сапковский хочет написать новые книги по «Ведьмаку»

Анджей Сапковский в рамках международной книжной выставки в Тайбее рассказал, что у него есть в планах новые книги во вселенной «Ведьмака».
Но вряд ли это будет продолжение «Владычицы озера», вышедшей еще в 1999 года, — об это писатель заявил еще пять лет назад.
История завершена, сага завершена. Поэтому, если я когда-нибудь напишу что-то новое во вселенной «Ведьмака», а у меня точно есть такое намерение, то, скорее всего, это будет что-то вроде приквела или спин-оффа. Не продолжение.
Также в рамках TIBE 2023 Сапковский поделился своими мыслями об экранизации «Ведьмака» от Netflix.
Я видел сериалы лучше. Я видел сериалы хуже.
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