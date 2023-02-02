Анджей Сапковский хочет написать новые книги по «Ведьмаку»

Анджей Сапковский в рамках международной книжной выставки в Тайбее рассказал, что у него есть в планах новые книги во вселенной «Ведьмака».

Но вряд ли это будет продолжение «Владычицы озера», вышедшей еще в 1999 года, — об это писатель заявил еще пять лет назад.

История завершена, сага завершена. Поэтому, если я когда-нибудь напишу что-то новое во вселенной «Ведьмака», а у меня точно есть такое намерение, то, скорее всего, это будет что-то вроде приквела или спин-оффа. Не продолжение.

Также в рамках TIBE 2023 Сапковский поделился своими мыслями об экранизации «Ведьмака» от Netflix.