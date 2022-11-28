СМИ: «Ведьмак» от Netflix получит еще один спин-офф

Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix запустил в производство еще один спин-офф «Ведьмака».

Новый сериал посвятят банде Крысы, в которой какое-то время состояла Цири, скрываясь от нильфгаардских ловчих.

Впервые нам покажут Крыс в седьмом и восьмом эпизода третьего сезона «Ведьмака». Также они появятся в четвертом сезоне. И между ними как раз выйдет спин-офф.

Однако пока непонятно, что из себя будет представлять сериал — приквел или нечто другое.

Напомним, 25 декабря выйдет первый спин-офф с подзаголовком «Происхождение». А в 2023 году нас ждет третий сезон «Ведьмака» с Генри Кавиллом.