    3
    Новости

    Первый тизер «Уэнсдей» — сериала Тима Бёртона для Netflix

    17 августа 2022
    17.08.2022
    1
    1 минута на чтение

    Netflix выпустил первый тизер «Уэнсдей» — сериала про Уэнсдей из известной семейки Аддамс. Режиссёром выступил Тим Бёртон, а главную роль сыграла Дженна Ортега.

    Шоу расскажет приключениях Уэнсдей, которая попадает в академию Невермор — пансион где-то в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности. Также ей предстоит помешать череде убийств и разгадать некую тайну, которая озадачила ещё её родителей 25 лет назад.

    Мортишу сыграла оскароносная Кэтрин Зета-Джонс («Маска Зорро», «Чикаго»). Гомеса воплотил Луис Гусман («Ночи в стиле буги», «Траффик»). Кроме того, в шоу появятся Гвендолин Кристи и Кристина Риччи.

    Премьера намечена на осень 2022-го. Пока без точной даты.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства 6
    0
    11150
    Фильм «Бесконечная история»: сказка нашего детства

    В память о Вольфганге Петерсене вспомним его самый красивый фильм.

    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста
    0
    100252
    Вспоминаем попкультуру девяностых годов в 52-м выпуске Фантастического подкаста

    Наши 90-е — это их 80-е

    Видео: Говарда Лавкрафт — отец ужасов
    0
    92092
    Видео: Говард Лавкрафт — отец ужасов

    Новый ролик от Hobby World.

    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина 4
    0
    60692
    «Descent: Сказания тьмы»: как изменилась игра с отменой Тёмного властелина

    Что скрывается под крышкой со зловещим драконом и почему эта игра вызвала столько споров, но притом разлетается по всему миру, как горячие пирожки?

    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»
    0
    205110
    Короткометражка: фанатская экранизация «Песочного человека»

    Получасовая адаптация эпизода «24 часа».

    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»
    0
    106855
    Сериал «Дом дракона»: чего мы ждём от спин-оффа «Игры престолов»

    Удастся ли вернуть магию в Вестерос?

    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir
    0
    214663
    Видео: полтора часа Descent с BadComedian, Лёшей Зуйковым и Anoir

    Будет много геймплея!

    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек
    0
    151064
    Шамиль Идиатуллин «Возвращение „Пионера“». Разбитые мечты советских детишек

    Ностальгическая хроноопера о мечтах, которые мы потеряли.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить