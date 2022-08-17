Первый тизер «Уэнсдей» — сериала Тима Бёртона для Netflix

Netflix выпустил первый тизер «Уэнсдей» — сериала про Уэнсдей из известной семейки Аддамс. Режиссёром выступил Тим Бёртон, а главную роль сыграла Дженна Ортега.

Шоу расскажет приключениях Уэнсдей, которая попадает в академию Невермор — пансион где-то в Новой Англии. Там девушку будут учить контролировать её сверхъестественные способности. Также ей предстоит помешать череде убийств и разгадать некую тайну, которая озадачила ещё её родителей 25 лет назад.

Мортишу сыграла оскароносная Кэтрин Зета-Джонс («Маска Зорро», «Чикаго»). Гомеса воплотил Луис Гусман («Ночи в стиле буги», «Траффик»). Кроме того, в шоу появятся Гвендолин Кристи и Кристина Риччи.

Премьера намечена на осень 2022-го. Пока без точной даты.