Первый трейлер аниме-фильма Bright: Samurai Soul

Netflix выпустил трейлер анимационного фильма Bright: Samurai Soul («Яркость: Душа самурая») — эдакого спин-оффа «Яркости» с Уиллом Смитом. Только здесь действие разворачивается в фэнтезийной Японии времён между эпохой сёгуната и эпохой Мэйдзи.

В центре сюжета снова окажется дуэт орка и человека. Они должны позаботиться о молодой эльфийке, которая должна донести магический артефакт до земель эльфов на севере. Да, в спин-оффе снова большую роль сыграет волшебный макгаффин.

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Фильм выходит 12 октября.