Первый трейлер «Падения дома Ашеров» по рассказу Эдгара Аллана По

Netflix опубликовал первый трейлер «Падения дома Ашеров» по мотивам одноименного рассказа Эдгара Аллана По.
Над проектом трудится Майк Флэнеган, сделавший «Призраков дома на холме» и «Полуночную мессу».
Сериал, кстати, будет последним для Флэнегана в рамках многолетнего сотрудничества с Netflix. Далее он будет работать под крылом Amazon над новыми шоу.
Главные роли исполнят Брюс Гринвуд, Мэри Макдоннелл, Карла Гуджино, Рахул Коли, Генри Томас, Кейт Сигел и Марк Хэмилл.
По сюжету хозяин поместья Ашеров по имени Родерик страдает от странной болезни. Похожая ситуация у его сестры Мэдилейн. В этом необычно деле должен разобраться друг юности Родерика.
Премьера состоится 12 октября.
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