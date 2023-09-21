Первый трейлер паранормального триллера «В огне» с Эмбер Херд

Вышел первый трейлер паранормального триллера «В огне» (или In The Fire в оригинале).
Режиссером выступил Конор Эллин, снявший боевик «Пограничный патруль». А главную роль в фильме исполнила Эмбер Херд («Аквамен»).
Действие разворачивается в конце 19 века, а в центре сюжета психиатр Грейс Бернем, которая ухаживает за мальчиком с необъяснимыми способностями и разжигает войну между наукой и религией, когда местный священник заявляет, что тот одержим дьяволом.
Фильм выйдет 13 октября — одновременно в кинотеатрах и стриминговых сервисах.
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Редактор
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