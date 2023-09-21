Первый трейлер паранормального триллера «В огне» с Эмбер Херд

Вышел первый трейлер паранормального триллера «В огне» (или In The Fire в оригинале).

Режиссером выступил Конор Эллин, снявший боевик «Пограничный патруль». А главную роль в фильме исполнила Эмбер Херд («Аквамен»).

Действие разворачивается в конце 19 века, а в центре сюжета психиатр Грейс Бернем, которая ухаживает за мальчиком с необъяснимыми способностями и разжигает войну между наукой и религией, когда местный священник заявляет, что тот одержим дьяволом.

Фильм выйдет 13 октября — одновременно в кинотеатрах и стриминговых сервисах.