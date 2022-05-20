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    Новости

    Первый трейлер «Винчестеров» — приквела «Сверхъестественного»

    20 мая 2022
    20.05.2022
    407
    1 минута на чтение

    Канал The CW показал первый трейлер «Винчестеров» — сериала про родителей Сэма и Дина Винчестеров из «Сверхъестественного».

    Шоу расскажет, как Джон познакомился с Мэри и как они вместе спасли весь мир.

    Сюжет начнётся с того, как Джон вернулся с вьетнамской войны и начал расследовать загадочное прошлое его собственного отца. В своих поисках он сталкивается с 19-летней охотницей на демонов Мэри, которая ищет также ищет ответы на вопросы после пропажи её отца. Вместе они объединяют усилия с молодыми охотниками Латикой и Карлосом.

    Повествование в сериале будет сопровождаться закадровым голосом Дженсена Эклза (Дин Винчестер).

    Премьера намечена на эту осень.

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