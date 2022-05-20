Канал The CW показал первый трейлер «Винчестеров» — сериала про родителей Сэма и Дина Винчестеров из «Сверхъестественного».

Шоу расскажет, как Джон познакомился с Мэри и как они вместе спасли весь мир.

Сюжет начнётся с того, как Джон вернулся с вьетнамской войны и начал расследовать загадочное прошлое его собственного отца. В своих поисках он сталкивается с 19-летней охотницей на демонов Мэри, которая ищет также ищет ответы на вопросы после пропажи её отца. Вместе они объединяют усилия с молодыми охотниками Латикой и Карлосом.

Повествование в сериале будет сопровождаться закадровым голосом Дженсена Эклза (Дин Винчестер).

Премьера намечена на эту осень.