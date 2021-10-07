Попрощайтесь с лучшим дополнением Destiny 2

Bungie объявила, что 22 февраля 2022 года уберет в «Хранилище» часть контента дополнения «Отвергнутые» для Destiny 2, которое считается в сообществе лучшим, — иными словами, игроки потеряют к нему доступ.

Так, из игры исчезнут пункт назначения «Спутанные берега» и сюжетная кампания DLC, в которой Ульдрен Сов (сейчас известен как Страж по имени Ворон) убил одного из самых харизматичных персонажей — Кейда-6.

По словам разработчиков, это нужно, чтобы добавить в Destiny 2 контент аддона «Королева-ведьма», в который войдут локация «Мир-Престол» и совершенно новые механики.

Зато с 7 декабря сюжетная кампания «Отвергнутых» станет бесплатной, чтобы с ней могли ознакомиться игроки, у которых все еще нет дополнения.

Кроме того, в игре останутся налеты «Арена Доказательства» и «Надзиратель пустоты», а также задания «Поля сражений».