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    Попрощайтесь с лучшим дополнением Destiny 2

    7 октября 2021
    07.10.2021
    178
    0 минут на чтение
    Попрощайтесь с лучшим дополнением Destiny 2

    Bungie объявила, что 22 февраля 2022 года уберет в «Хранилище» часть контента дополнения «Отвергнутые» для Destiny 2, которое считается в сообществе лучшим, — иными словами, игроки потеряют к нему доступ.

    Так, из игры исчезнут пункт назначения «Спутанные берега» и сюжетная кампания DLC, в которой Ульдрен Сов (сейчас известен как Страж по имени Ворон) убил одного из самых харизматичных персонажей — Кейда-6.

    По словам разработчиков, это нужно, чтобы добавить в Destiny 2 контент аддона «Королева-ведьма», в который войдут локация «Мир-Престол» и совершенно новые механики.

    Зато с 7 декабря сюжетная кампания «Отвергнутых» станет бесплатной, чтобы с ней могли ознакомиться игроки, у которых все еще нет дополнения.

    Кроме того, в игре останутся налеты «Арена Доказательства» и «Надзиратель пустоты», а также задания «Поля сражений».

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