Трейлер, геймплей и детали дополнения The Witch Queen для Destiny 2

В 19:00 по МСК прошла презентация Bungie, в рамках которого студия представила дополнение The Witch Queen для Destiny 2, следующий сезон и не только.

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The Witch Queen

Первым делом Bungie показала несколько психоделический трейлер дополнения The Witch Queen, в котором засветилась Саватун собственной персоной, ее Тронный мир и порабащенные ульем Стражи.

Релиз DLC состоится 22 февраля 2022 года.

Одной из главных особенностей The Witch Queen будет новый тип силового оружия — глефы. В отличие от мечей, которые уже есть в шутере, глефы будут работать от первого лица, а не от третьего.

Получить глефы можно будет исключительно с помощью новой системы — крафта оружия. Причем больше вы используете его, тем мощнее оно становится.

Кроме того, Bungie решила обновить световые подклассы, начиная с Пустоты. Как и в случае со Стазисом, игроки смогут открывать новые фрагменты и аспекты для них.

В сюжетную кампанию на этот раз вложили очень много усилий, поэтому ее сравнивают с играми вроде DOOM, Halo, God of War и так далее.

The Final Shape

Bungie анонсировала еще одно дополнение для Destiny 2, которое выйдет после Lightfall, — Final Shape. И нет, на этом история игры не закончится, завершится лишь сага о Свете и Тьме. Похоже, разработчики собираются развивать франшизу дальше.

Напомним, Lightfall выйдет в 2023 году, а Final Shape — в 2024-м.

Новый сезон

Сегодня в Destiny 2 стартует новый сезон, который закончится 22 февраля — в день выхода The Witch Queen. В центре его сюжета будет возвращение Мары Сов, королевы Пробудившихся.

Вместе с этом в игре наконец появится кроссплей, так что Стражи на ПК, Xbox, PlayStation и Google Stadia смогут объединиться вместе.

Празднование 30-летия Bungie

В декабре в Destiny 2 пройдет празднование 30-летия Bungie, в рамках которого Стражи смогут получить тематические предметы, связанные с другими играми студии.

Также в честь этого в онлайн-шутере запустят некое пиратское подземелье и новую активность на шесть человек — Dares of Eternity.