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    Новости

    Трейлер, геймплей и детали дополнения The Witch Queen для Destiny 2

    24 августа 2021
    24.08.2021
    112
    1 минута на чтение
    Презентация The Witch Queen для Destiny 2

    В 19:00 по МСК прошла презентация Bungie, в рамках которого студия представила дополнение The Witch Queen для Destiny 2, следующий сезон и не только.

    Прямая трансляция

    The Witch Queen

    Первым делом Bungie показала несколько психоделический трейлер дополнения The Witch Queen, в котором засветилась Саватун собственной персоной, ее Тронный мир и порабащенные ульем Стражи.

    Релиз DLC состоится 22 февраля 2022 года.

    Одной из главных особенностей The Witch Queen будет новый тип силового оружия — глефы. В отличие от мечей, которые уже есть в шутере, глефы будут работать от первого лица, а не от третьего.

    Получить глефы можно будет исключительно с помощью новой системы — крафта оружия. Причем больше вы используете его, тем мощнее оно становится.

    Кроме того, Bungie решила обновить световые подклассы, начиная с Пустоты. Как и в случае со Стазисом, игроки смогут открывать новые фрагменты и аспекты для них.

    В сюжетную кампанию на этот раз вложили очень много усилий, поэтому ее сравнивают с играми вроде DOOM, Halo, God of War и так далее.

    The Final Shape

    Bungie анонсировала еще одно дополнение для Destiny 2, которое выйдет после Lightfall, — Final Shape. И нет, на этом история игры не закончится, завершится лишь сага о Свете и Тьме. Похоже, разработчики собираются развивать франшизу дальше.

    Напомним, Lightfall выйдет в 2023 году, а Final Shape — в 2024-м.

    Презентация The Witch Queen для Destiny 2 1

    Новый сезон

    Сегодня в Destiny 2 стартует новый сезон, который закончится 22 февраля — в день выхода The Witch Queen. В центре его сюжета будет возвращение Мары Сов, королевы Пробудившихся.

    Вместе с этом в игре наконец появится кроссплей, так что Стражи на ПК, Xbox, PlayStation и Google Stadia смогут объединиться вместе.

    Празднование 30-летия Bungie

    В декабре в Destiny 2 пройдет празднование 30-летия Bungie, в рамках которого Стражи смогут получить тематические предметы, связанные с другими играми студии.

    Также в честь этого в онлайн-шутере запустят некое пиратское подземелье и новую активность на шесть человек — Dares of Eternity.

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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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