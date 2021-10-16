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    Последний сезон Чибнелла: трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто»

    16 октября 2021
    16.10.2021
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    «Би-би-си» выпустил свежий официальный трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто».

    В ролике показали уже знакомых зрителю врагов Доктора — плачущих ангелов, киберлюдей, удов и сонтаранцев. Кроме них, в новом сезоне Доктор столкнётся с новыми противниками — например, загадочным монстром карваниста.

    Можно увидеть и нового спутника Доктора по имени Дэн, которого играет Джон Бишоп, а также героя, которого исполнил Джейкоб Андерсон из «Игры престолов».

    Это будет последний сезон, снятый шоураннером Крисом Чибнеллом, с Джоди Уиттакер в главной роли. Всего в этом сезоне будет шесть эпизодов, зато в 2022-м планируются три спецвыпуска.

    Первая серия выйдет уже 31 октября.

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