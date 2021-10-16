Последний сезон Чибнелла: трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто»

«Би-би-си» выпустил свежий официальный трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто».

В ролике показали уже знакомых зрителю врагов Доктора — плачущих ангелов, киберлюдей, удов и сонтаранцев. Кроме них, в новом сезоне Доктор столкнётся с новыми противниками — например, загадочным монстром карваниста.

Можно увидеть и нового спутника Доктора по имени Дэн, которого играет Джон Бишоп, а также героя, которого исполнил Джейкоб Андерсон из «Игры престолов».

Это будет последний сезон, снятый шоураннером Крисом Чибнеллом, с Джоди Уиттакер в главной роли. Всего в этом сезоне будет шесть эпизодов, зато в 2022-м планируются три спецвыпуска.

Первая серия выйдет уже 31 октября.