Последний сезон Чибнелла: трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто»

«Би-би-си» выпустил свежий официальный трейлер тринадцатого сезона «Доктора Кто».
В ролике показали уже знакомых зрителю врагов Доктора — плачущих ангелов, киберлюдей, удов и сонтаранцев. Кроме них, в новом сезоне Доктор столкнётся с новыми противниками — например, загадочным монстром карваниста.
Можно увидеть и нового спутника Доктора по имени Дэн, которого играет Джон Бишоп, а также героя, которого исполнил Джейкоб Андерсон из «Игры престолов».
Это будет последний сезон, снятый шоураннером Крисом Чибнеллом, с Джоди Уиттакер в главной роли. Всего в этом сезоне будет шесть эпизодов, зато в 2022-м планируются три спецвыпуска.
Первая серия выйдет уже 31 октября.
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